"J'ai pris 25 kilos" : Alexandra Vandernoot évoque la maladie dont elle a souffert pendant 7 ans

C'est en 1999 que le grand public l'a découverte dans le feuilleton télévisé Tramontane. Pourtant, Alexandra Vandernoot enchaînait déjà les rôles depuis l'année 1985. Âgée de 20 ans, la comédienne belge avait obtenu un tout premier contrat dans Ceci n'est pas Bruxelles, de Benoît Lamy, alors qu'elle se battait avec des troubles alimentaires très handicapants. C'est ce qu'elle racontait, en faisant le bilan de sa carrière, dans les colonnes du magazine Gala.

À cette époque, on ne savait pas grand-chose sur cette maladie

A peine sortie de l'adolescence, Alexandra Vandernoot a effectivement dû affronter un mal redoutable, relativement méconnu quand elle était plus jeune. "À 18 ans, j'ai été boulimique. Je mangeais beaucoup, sans me faire vomir. En un an, j'ai pris 25 kilos, expliquait-elle. À cette époque, on ne savait pas grand-chose sur cette maladie, on la soignait à coups de calmants. Je n'ai réglé ce problème que vers 25 ans." C'est notamment sa rencontre avec le réalisateur Bernard Uzan qui l'a aidée à lui ouvrir les yeux. Ce dernier avait réalisé un reportage sur la boulimie et lui a donné les clés pour voir plus clair.

Bernard Uzan ne s'est pas contenté d'évoquer les troubles alimentaires d'Alexandra Vandernoot. Il l'a également épousée et a eu avec elle deux beaux enfants, Léo en 1995 et Julia en 2003. L'actrice a ainsi pu s'épanouir, professionnellement, au théâtre et à la télévision... souvent dans des seconds rôles. Une posture qui semble parfaitement lui convenir. "C'est même très agréable, car on peut aller prendre la température de différents tournages et on n'a aucune responsabilité liée à l'audimat sur le dos !", assurait-elle en 2019 dans le magazine Ciné Télé Revue. Après de multiples apparitions, dans Family Business, Crimes parfaits, Meurtres à Belle-Île, Profilage, Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien ou encore Section de recherches, les téléspectateurs la retrouvent, le mardi 18 octobre 2022, sur France 3 dans le téléfilm Bellefond, aux côtés de Stéphane Bern et d'Arnaud Binard. A vos zapettes !