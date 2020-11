Alexandra Vandernoot : Que devient la star de Tramontane et Le Bleu de l'océan ?

Alexandra Vandernoot a bien changé depuis Le Bleu de l'océan et Tramontane ! Au casting de Commissaire Magellan diffusé le samedi 7 novembre 2020 sur France 3, la comédienne a fait du chemin depuis ces sagas de l'été et Highlander. L'occasion de faire un petit point sur l'avancée de sa carrière.

Aujourd'hui, Alexandra Vandernoot a 55 ans et apparaît dans de nombreuses séries à succès. En 2020, elle incarnait Catherine, la nouvelle compagne mystérieuse de Gérard Hazan (alias Gérard Darmon) dans la deuxième saison de Family Business (Netflix). On a également pu la voir dans Crimes parfaits, ou encore dans Meurtres à Belle-Île, en 2019. Profilage, Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, Section de recherche... Alexandra Vandernoot a joué dans de nombreuses fictions.

Une carrière faite d'apparitions en guest qui la comble professionnellement. "C'est même très agréable, car on peut aller prendre la température de différents tournages et on n'a aucune responsabilité liée à l'audimat sur le dos !", avait confié l'actrice belge au site de Ciné Télé Revue, en octobre 2019.

Côté vie privée, Alexandra Vandernoot a été la compagne du réalisateur Bernard Uzan. Ensemble, ils ont accueilli deux enfants : Léo (25 ans) et Julia (17 ans). Née d'une mère serbe et d'un père belge, la comédienne assure que ses enfants sont "imprégnés de l'histoire familiale". "Léo a 23 ans et travaille dans la musique. Julia a bientôt 15 ans et entre au lycée. Ils sont beaucoup plus franco-français que moi ! Ils sont imprégnés de l'histoire familiale, mais je ne leur fais pas de cours théorique sur ce multiculturalisme", avait-elle confié à Télé Star, en septembre 2018.