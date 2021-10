"J'ai ressenti une immense gêne" : Clémence Castel "outrée" par une question sur sa sexualité

Après deux ans d'amour en secret, Clémence Castel a officialisé son couple avec sa belle Marie en juillet 2021. C'était aussi l'occasion pour l'aventurière emblématique de Koh-Lanta de faire son coming-out, elle qui a passé douze ans de sa vie avec Mathieu Johan, ex-candidat de la Star Academy (saison 4, en 2004) et père de ses deux garçons Louis (8 ans) et Marin (7 ans). Si elle s'assume pleinement aujourd'hui, pendant longtemps la jolie brune de 37 ans a enfoui son orientation sexuelle au plus profond d'elle-même. D'ailleurs, comme elle le raconte auprès de nos confrères d'Aufeminin.com, il y a plus de quinze ans une question à ce propos l'a choquée.

Tout a commencé en 2005 pour Clémence Castel. C'est cette année-là qu'elle a participé à Koh-Lanta pour la toute première fois, et elle est d'ailleurs ressortie grande gagnante. À l'époque, elle ne prêtait "pas du tout" attention aux droits des personnes LGBTQI+. "Bien sûr, j'avais mon avis, j'étais pro-mariage homo car pour moi, l'amour a toujours été quelque chose d'universel, lance-t-elle. Mais je ne me sentais pas concernée." Et de poursuivre : "Je me rappelle de mon premier casting de Koh-Lanta. J'avais à peine 19 ans. La directrice de casting m'a demandé : 'Clémence, est-ce que tu aimes les femmes ?' J'ai ressenti une immense gêne sans savoir pourquoi. J'étais outrée, j'ai répondu très vivement... C'est fou comme le cerveau peut annihiler toute une partie de ton identité, comme un voile."

Un souvenir qui est depuis remonté à la surface, comme une évidence. "Le fait d'être lesbienne, c'était en moi depuis le début, mais je n'osais pas me l'avouer, confie-t-elle. Pourtant, j'ai évolué dans un milieu sportif, où il y avait des lesbiennes. J'étais totalement OK avec ça, mais je n'arrivais pas à me projeter... Alors j'ai mis ça sous le tapis. Par la suite, puisque j'étais en couple avec un homme et que j'avais deux enfants avec lui, j'étais censée être hétéro. Ça faisait une barrière de plus à franchir. Et puis j'ai rencontré Marie."

C'était en 2019, même année de l'annonce de sa rupture avec Mathieu Johann. Depuis, Clémence Castel et Marie ne se sont plus jamais quittées. En août dernier, le couple s'est même pacsé ! Une belle histoire qui ne fait que commencer...