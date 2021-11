"J'ai subi des violences conjugales" : Flavie Flament fait de douloureuses confidences

Flavie Flament a prêté sa voix à un documentaire qui sera diffusé le 22 novembre 2021, sur la chaîne Belge AB3. Un projet mettant en avant le sujet des violences conjugales qui a touché personnellement la belle blonde de 47 ans.

La parole se libère de plus en plus, notamment concernant les violences conjugales. Une avancée dont se félicite Flavie Flament qui en a elle même été victime. Elle a donc sans hésité accepté de participer au documentaire sur le sujet. "J'ai été victime d'un viol à 13 ans et j'ai subi des violences conjugales", a confié la maman d'Antoine (né en 1995 de son ancienne union avec Bernard Flament) et Enzo (né en 2004 de son ancien mariage avec Benjamin Castaldi) à Ciné Télé Révue. Violence conjugale ne veut pas forcement nommer un ex-mari mais peut aussi être un compagnon...

De ce traumatisme, Flavie Flament, aujourd'hui âgée de 47 ans, en avait déjà fait un livre, Les Chardons, paru en 2011. Un combat qu'elle compte bien continuer. "Donner un éclairage supplémentaire en portant le commentaire de cette histoire est ma façon d'apporter ma modeste pierre à l'édifice", a précisé l'ancienne épouse de Benjamin Castaldi. Comme l'a précisé l'ancienne présentatrice de TF1 ou M6, c'est dès l'enfance que tout se joue. C'est avant tout une question d'éducation comme elle l'a expliqué. Elle a donc toujours fait très attention avec ses deux garçons : "J'ai deux fils qui sont féministes. Le consentement, c'est un discours que j'ai toujours tenu à mes fils. Ils ont été élevé par une mère qui leur a démontré qu'en aucun cas ils n'allaient avoir la voix plus haut qu'une femme parce qu'ils étaient des mecs."

Bien que ce fléau existe toujours, Flavie Flament se félicite que "la société soit de plus en plus à l'écoute". "Sur ce mouvement de la libération de la parole, j'ai un discours nuancé. (...) C'est une ineptie de croire qu'il suffit de dire 'je suis une victime de violences' pour enlever la douleur. Non. Cela la ravive", a-t-elle toutefois conclu.