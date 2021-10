"J'ai tenté de me suicider" : Une ex-star de NRJ12 au plus mal, son ami Matthieu Delormeau "ne répond plus"...

Rien ne va plus pour une ancienne star de NRJ12, à savoir Dominique-Damien Réhel. Ce danseur de formation devenu chroniqueur et même candidat de télé-réalité traverse un moment difficile de sa vie. En interview auprès de Jordan De Luxe pour Télé Star, il raconte sa descente aux enfers notamment avec le propagation de la Covid-19 l'année dernière, pile au moment où il venait d'ouvrir sa discothèque... Ruiné, Dominique-Damien Réhel a été jusqu'à faire une tentative de suicide.

"Je n'avais plus envie. Plus envie de vivre. Plus de discothèque, qui était un travail que j'aimais beaucoup. Tout ce que je faisais était annulé. Je n'avais plus de travail, plus rien, se souvient-il. J'ai fait un burn-out (...). Et puis, j'ai tenté de ne plus être là." C'est à ce moment que l'ancien camarade de Matthieu Delormeau à l'antenne de NRJ12 raconte avoir voulu mettre fin à ses jours : "J'ai tenté il y a quelques mois de ça. Avant l'été. J'ai pris des médicaments pour partir, m'en aller, quitter. Je voulais me suicider. J'avais pris beaucoup de médicaments et un jour j'en ai pris beaucoup trop, je ne me suis pas réveillé durant deux jours."

Dominique-Damiel Réhel s'est "auto-détruit". Et c'est auprès de son fils qu'il a puisé la force de se battre contre ces idées noires. "Je pense que s'il n'y avait pas eu Louis, mon fils, je ne serais plus là", confie-t-il alors. Mais hormis ses très proches, l'ancienne star de l'émission Génération Mannequin n'a pu compter que sur quelques amis. "Je n'en ai plus beaucoup, regrette-t-il. Matthieu Delormeau, je n'ai plus de nouvelles. Ça me peine, j'ai laissé des messages, il ne me répond pas." Enfin, à l'évocation de cet éloignement soudain du chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), Dominique-Damien Réhel fond en larmes : "Je ne sais pas pourquoi il ne veut plus me parler, il est parti sur d'autres univers. Quand il n'était plus chez TPMP, j'étais là. Depuis qu'il est revenu, il n'est plus là. Quand j'étais dans cet état, il n'était plus là..."

De son côté, il assure qu'"il ne s'est rien passé", mais l'ancien chorégraphe espère bien voir les liens de cette amitié se tisser à nouveau. "Je lui dois beaucoup, il m'a beaucoup appris", lance-t-il, reconnaissant d'avoir partagé le plateau du Mag de NRJ12 avec Matthieu Delormeau.