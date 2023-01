"J'ai trop souffert..." Michel Leeb, traumatisé, ne pourra jamais tromper sa femme Béatrice

Après quarante ans d'amour avec Béatrice, qu'il a épousée en 2000, Michel Leeb n'a rien perdu de sa passion pour la femme de sa vie, rencontrée lors d'un tournoi de tennis à Biarritz. Au fil des années, rien n'a émoussé leur belle histoire. Les heureux parents de Fanny, Elsa etTom sont aujourd'hui les grands-parents comblés de la petite Gaïa, qui s'apprête à accueillir un petit frère, et semblent plus complices et unis que jamais.

La famille, sa valeur sûre

Il faut dire que, comme l'a confié l'humoriste dans une interview accordée au magazine Voici en date du 20 janvier 2023, Michel Leeb ne pourra jamais tromper sa femme. "Je me suis juré de ne jamais faire vivre ça à mes enfants", a-t-il expliqué, faisant allusion aux infidélités de ses parents, qui l'ont profondément marqué. "J'ai essayé de ne pas tomber dans les travers de ce milieu et de préserver ma famille. J'ai trop souffert des tromperies de mes parents dans l'enfance, confié la star de l'humour à Voici. Ma mère était belle et succombait à ses prétendants. Mon père faisait pareil de son côté."

Il faut dire que malgré les tentations, Michel Leeb a toujours mis en avant sa famille, et en tout premier lieu sa femme, qu'il met volontiers en lumière et dont il se plaît à vanter les infinies qualités. Il y a quelques années, Béatrice s'était quant à elle amusée à évoquer avec beaucoup de tendresse les défauts de son célèbre mari, expliquant notamment que celui-ci était un hypocondriaque indécrottable, qui avoue aujourd'hui n'avoir "quasiment que des amis médecins".

Passion théâtre

Pour autant, le comédien multi-talents n'en oublie pas sa carrière et sa passion pour le théâtre. Il foulera dès aujourd'hui, et jusqu'au 14 mai prochain, les planches du théâtre des Nouveautés dans la pièce Le Pigeon, dont il est l'auteur, sur une mise en scène de Jean-Louis Benoît, et dont il partage l'affiche avec Francis Huster, Chloé Lambert et Philippe Vieux.