"J'ai vingt ans de plus" : Stéphane Tapie évoque sa relation avec sa soeur Sophie, son "clone", et les difficultés

Dans les pages de son autobiographie, Comment te dire au revoir (éd. Michel Lafon), Stéphane Tapie (53 ans) a décidé de s'épancher. L'occasion d'un énième hommage à son père, mais plus largement à tout son clan. Car du vivant de Bernard Tapie comme après sa disparition, les enfants et petits-enfants de celui-ci ont toujours été soudés. S'ils ont "vingt ans" d'écart Stéphane et Sophie Tapie partagent "un amour et une complicité extraordinaires". C'est ce que Stéphane Tapie dévoile notamment dans cet ouvrage, évoquant leur relation singulière. "Nous nous ressemblons tellement que parfois, j'ai l'impression que c'est mon clone...", affirme le premier fils de l'homme d'affaires Bernard Tapie, décédé à 78 ans du cancer en octobre 2021.

Sur sa petite soeur, il écrit : "Sophie a un tempérament d'artiste et comme elle ne se contente pas de chanter, mais compose également, je l'ai accompagnée pour faire la tournée des maisons de disques afin de produire son album." Le statut de fille de Bernard Tapie n'a visiblement pas toujours aidé la jeune femme dans cette carrière artistique, comme Stéphane Tapie le fait savoir. Mais Sophie Tapie ne s'est jamais laissée faire, ayant elle aussi hérité d'un sacré tempérament.

Un lien indestruptible

"Sophie n'est pas ma soeur pour rien, elle aussi peut avoir des réactions épidermiques, écrit le premier fils de l'homme d'affaires. Lors d'un rendez-vous, comme on lui répétait le même refrain, que ses talents de compositrice allaient lui donner une légitimité et qu'elle écrivait bien, elle a répondu : 'Vous savez, ça dépend des jours. Parfois, je tiens mon stylo entre mes orteils et ce jour-là, j'écris comme un pied..." Stéphane Tapie ne cache pas son dégoût. "Les réactions de tous ces mecs m'ont sidéré", lâche-t-il. Il sait que dans cette affaire, lui et son père ont joué un rôle, car si elle est "vulnérable", c'est qu'ils l'ont tous les deux et le reste de la famille "couvée, protégée et surprotégée". Rappelons en effet que lorsque Bernard Tapie est allé en prison, pour l'affaire VA-OM, Sophie Tapie n'était alors qu'une petite fille. Depuis, Stéphane Tapie l'a toujours gardée sous son aile. "Peu à peu, s'est créé entre nous un lien indestructible", résume-t-il.