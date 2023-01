Stéphane Tapie cash sur les derniers mois de vie de son père Bernard, et ses espoirs jusqu'au bout

Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort à l'âge de 78 ans, après avoir lutté plusieurs années contre le cancer. Ce 12 janvier est paru aux éditions Michel Lafon, l'autobiographie de son fils Stéphane – l'un des deux enfants qu'il a eu avec Michèle Layec – intitulée Comment te dire au revoir. À cette occasion, il était l'invité de Léa Salamé dans Quelle Époque!, sur France 2 ce samedi 14 janvier. Dans les pages de cet ouvrage, il partage son regard sur le parcours hors norme de son célèbre paternel. Sur le plateau du talk-show, le fils de l'inoubliable magnat est revenu sur les difficultés financières actuelles rencontrées par l'épouse de Bernard Tapie, sa veuve Dominique, qui vit avec 800 euros par mois, mais aussi sur les derniers mois de son père.

L'occasion de rappeler que quasiment jusqu'au bout, Bernard Tapie a pensé pouvoir vaincre ce cancer. "Jusque juillet", deux mois avant sa mort, Bernard Tapie est resté persuadé de sa guérison, selon lui. Pour Stéphane Tapie, cette foi lui est venue de sa force mais pas seulement, car l'entourage médical y croyait aussi. "Mais en même temps, tout le monde en était persuadé. Même ses oncologues au départ. Ils lui disent : 'T'as fait d'autres combats que tu as gagnés. Celui-là, tu vas le vaincre, sans problème'. Et tout le monde lui a raconté ça. Lui aussi a commencé à y croire. Il l'appelait, il l'insultait le cancer. Il faisait du Tapie avec son cancer", a-t-il fait savoir. Du grand Tapie.

Un vrai soutien pour la veuve Dominique

Son fils Stéphane Tapie n'a de cesse de lui rendre hommage. Il se refuse encore aujourd'hui à faire le deuil de son père, et admet avoir eu du mal dans les premiers temps avec son statut d'orphelin, lui qui a perdu sa mère il y a 23 ans. Quant à sa veuve, il n'a que confirmé la situation compliquée dans laquelle elle s'est retrouvée après le décès de l'homme d'affaires. Bernard Tapie a eu quatre enfants au total. Nathalie et Stéphane avec Michèle Layec, puis Sophie et Laurent avec Dominique, sa veuve. Et celle-ci peut compter sur son beau-fils pour l'aider à éponger les dettes de son époux. "Elle a mérité le droit à la paix et à la tranquillité : intellectuelle et financière. Si mes frères et soeurs ont eu raison de refuser l'héritage, j'ai, pour ma part, demandé un inventaire car il est hors de question qu'elle pâtisse de tout ça, seule, avait fait savoir Stéphane Tapie. Elle est une sainte à mes yeux."