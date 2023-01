Bernard Tapie, son héritage est une catastrophe, sa veuve au plus mal : "Il n'était pas dans la transmission..."

On a longtemps cru qu'il vaincrait. Bernard Tapie s'est battu tel un lion contre son cancer métastasé, pendant des mois, mais il a hélas fini par courber l'échine. Mort le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans, l'homme d'affaires a laissé de nombreux souvenirs dans la tête des gens, dans les stades de football, dans les salles de théâtre, où il devait faire son grand retour... mais pas seulement. Comme le raconte son fils Stéphane - l'un des deux enfants qu'il a eu avec Michèle Layec - dans les colonnes du magazine Gala, Bernard Tapie est également parti alors qu'il avait d'énormes dettes.

"Plus de 400 millions à rembourser, c'est une somme, explique Stéphane Tapie. Beaucoup d'ailleurs restent persuadés qu'il a planqué de l'argent dans un paradis fiscal. Je vais les décevoir, mais il n'a rien planqué du tout, et pour la simple et bonne raison : Tapie était convaincu qu'il allait guérir. Tapie n'était pas dans la transmission, il n'était pas un bâtisseur d'empire, comme l'ont été Marcel Dassault ou Marcel Boussac. C'est paradoxal d'être héritier et de n'hériter de rien... Sauf qu'en ce qui me concerne, je m'en moque complètement. Je n'ai jamais été attaché aux biens matériels, je ne suis pas intéressé, et ça vaut mieux !"

Mes frères et soeurs ont eu raison de refuser l'héritage

Bernard Tapie a eu quatre enfants au total. Nathalie et Stéphane avec Michèle Layec, puis Sophie et Laurent avec Dominique, sa veuve. Cette dernière peut compter sur son beau-fils pour l'aider à éponger les dettes de son époux... mais pas spécialement sur le reste du clan. "Elle a mérité le droit à la paix et à la tranquillité : intellectuelle et financière. Si mes frères et soeurs ont eu raison de refuser l'héritage, j'ai, pour ma part, demandé un inventaire car il est hors de question qu'elle pâtisse de tout ça, seule, précise Stéphane Tapie. Elle est une sainte à mes yeux." La légende de la marâtre maléfique n'appartient, donc, qu'aux contes de fées de nos enfances...

