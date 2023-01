"Pas un repas en quatre mois" : Bernard Tapie en souffrance avant sa mort, tristes confidences de son fils Stéphane

Et Stéphane Tapie en a profité, avant que son père s'éteigne, pour créer des souvenirs avec toute la famille : passant quatre mois chaque jour avec l'homme d'affaires, de plus en plus diminué, il a appris à le connaître mieux, et lui a même amené ses petits enfants pour que ceux-ci se rapprochent de leur grand-père.

"Il fallait que je profite d'être avec lui pour me créer de jolis souvenirs et qu'on se dise tout ce qu'on ne s'était pas dit. Pendant quatre mois, je suis donc chaque jour avec Tapie. (...) Pendant toutes ces semaines, nous avons partagé une complicité inconnue jusque-là. (...) Un dimanche, j'ai réussi à réunir autour de Tapie, ses neuf petits-enfants. (...) Ils ont passé une demi-heure avec leur grand-père autour de son lit. Il leur a parlé, il leur a donné les clés de la vie. (...) Tapie était bouleversé", explique-t-il, sûrement toujours touché par ce moment.

Et puis la fin est arrivée et s'est déroulée comme Bernard Tapie le souhaitait, grâce à ses enfants : "Mon père était dans le coma. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens, se souvient-il, ému. C'est ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts. J'ai vu que la vie était partie à son souffle qui s'est arrêté, à son visage qui s'est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération."