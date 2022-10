Bernard Tapie : Ses deux femmes, Michèle (morte brutalement) et Dominique, étaient-elles proches ?

Avant de connaître Dominique, amour de sa vie et mère de ses enfants, Laurent et Sophie, Bernard Tapie a vécu une histoire avec Michèle Layec. Elle était alors l'amour de jeunesse du magnat, décédé à 78 ans d'un double cancer le 3 octobre 2021, il y a un an. Née dans les années 1950, elle a rencontré l'illustre homme d'affaires au début de sa carrière, à l'époque où ce dernier envisageait de se lancer dans l'industrie musicale avec le pseudo Tapy. Michèle Layec était une femme réservée et discrète qui entendait bien rester dans l'ombre de Bernard Tapie. Leur relation les a conduits à se marier le 8 février 1964 à à Rosny-sur-Seine, et ensemble, ils ont eu deux enfants : Nathalie (née en 1968) et Stéphane (né en 1969). Mais Michèle, morte brutalement depuis, et Dominique Tapie s'entendaient-elles ?

Bernard Tapie et Michèle Layec ont divorcé après plusieurs années de mariage. Et celle qui est décédé brutalement des suites d'une leucémie, était loin d'être l'ennemie de Dominique Tapie, pilier du clan. Celles qui ont toutes deux partagé la vie de l'ancien président de l'OM étaient même devenues de très grandes amies et avaient lié une relation des plus sincère. Malheureusement, ce n'est que peu de temps après son divorce avec Bernard, que Michèle Layec est décédée. Bernard Tapie avait déjà évoqué sa relation avec sa première épouse, et mère de ses deux aînés, notamment au sujet de ses infidélités répétées.

Des infidélités répétées à l'encontre de Michèle, son amour de jeunesse

En 2010, lors de la promotion de sa pièce de théâtre Les montagnes russes, l'ancien actionnaire principal de La Provence avait alors confié au journal Le Parisien : "Moi, je n'ai jamais trompé ma femme [Dominique, NDLR]. Ce n'est pas un mérite, c'est une chance : j'ai trouvé la personne avec laquelle je me sens bien. Je suis excessif en tout : quand je fumais, je fumais trois paquets par jour. Avec ma première épouse, j'étais infidèle au moins de trois paquets par jour... Alors je suis passé de cette infidélité-là à zéro." Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie nous a quittés, laissant sa famille dans un deuil difficile. Quant à Dominique, la veuve de l'homme d'affaires doit également faire face à une situation financière catastrophique, étant engagée dans la société de son défunt mari, et devant à ce titre rembourser la dette colossale de 600 millions d'euros. Elle vit aujourd'hui avec 800 euros par mois, aidée par ses proches amis et ses enfants.