"J'ai vu" : Charlotte Gainsbourg "tellement amoureuse", son premier crush a embrassé sa soeur sous ses yeux !

On a tous eu des histoires d'amour d'enfant, des relations timides et des coups de coeur dans les cours de récré à l'abri du regard des maîtresses ou des petits camarades trop curieux. Ce sujet, c'est exactement celui que Dany Boon a voulu traiter dans la comédie La vie pour de vrai, dont la sortie est prévue ce mercredi 19 avril. L'acteur est Tridan, un animateur de Club Med qui, sur un coup de tête, décide de retrouver Violette, son amour d'enfance, pour qui Roxane, alias Charlotte Gainsbourg, se fait passer dans le long-métrage.

Charlotte Gainsbourg et Dany Boon étaient les invités de Télématin ce lundi 17 avril. Face à Julia Vignali et Thomas Sotto, les deux comédiens ont eux aussi évoqué leurs amours de jeunesse, pas forcément joyeux d'ailleurs. La fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg s'est en tout cas rappelée d'un certain Didier : "C'était un garçon qui habitait près de notre maison de campagne, la maison que ma mère avait. Il avait plus l'âge de Kate, de ma soeur aînée."

C'est donc un amour pas vraiment partagé que Charlotte Gainsbourg ressentait pour Didier à l'époque bien plus intéressé par Kate Barry que la future comédienne. Cette dernière ne s'était pas dégonflée et avait fait part de ses sentiments à Didier : "C'était eux le couple. Et moi j'étais la petite, j'étais tellement amoureuse. Il savait" a-t-elle indiqué dans l'émission. Elle a même fini par avouer que sans même être devenu son chéri officiellement, Didier lui avait brisé le coeur : "Il a embrassé ma soeur une fois, j'ai vu." De quoi souffler Julia Vignali, Dany Boon et Thomas Sotto.

Yvan pour la vie

On ne peut pas s'empêcher de penser que ce triste épisode de jeunesse n'était qu'un signe du destin. Aujourd'hui, Charlotte Gainsbourg est presque indissociable d'Yvan Attal, cinéaste et acteur avec qui elle a eu ses trois enfants : Ben, 25 ans, Alice, 20 ans et Jo, 11 ans. Si le début de leur histoire n'était pas celui qu'on croit, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal se sont bien trouvés. Ils ne se sont toutefois jamais mariés. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé pour Yvan Attal. Mais après plus de 30 ans passés ensemble, la promesse d'une vie à deux pour le meilleur et pour le pire semble avoir été respectée !