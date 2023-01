Charlotte Gainsbourg ressort des photos d'archives, Yvan Attal n'est pas le père de Ben pour rien !

Charlotte Gainsbourg est décidément une grande sentimentale. Alors que l'année 2023 débute à peine, la chanteuse et actrice française a décidé de rendre hommage à deux des hommes les plus importants de sa vie sur Instagram : Ben et Yvan Attal, à savoir son premier enfant né en 1997 et celui qui partage sa vie depuis plus de 30 ans maintenant.

Par le biais d'une story sur son compte Instagram où elle est suivie par plus de 300.000 abonnés, Charlotte Gainsbourg a dévoilé deux polaroïds, comme le montre notre diaporama. Sur le premier, on peut voir Yvan Attal jeune tandis que sur le second on peut apercevoir Ben alors qu'il était encore enfant. Un bon moyen d'observer les traits communs du père et du fils, car leur ressemblance est particulièrement frappante.

Pour légender cette mise en ligne, Charlotte Gainsbourg a écrit "1991" à côté des deux clichés. Une date loin d'être anodine puisqu'elle correspond à l'année durant laquelle le couple s'est marié, pour ne plus jamais se séparer jusqu'à présent.

Dans les traces des parents

Ensemble, ils ont eu Ben donc, le sosie de son père mais aussi l'homonyme du fiancé de Thylane Blondeau, en 1997. Puis Alice qui est née en 2002 tandis que Jo a vu le jour en 2011. S'il dispose d'une formation de chef cuisinier, c'est bien en tant qu'acteur que Ben Attal est en train de se dévoiler au public. Il faut dire qu'avec de tels parents, il a de quoi exceller niveau acting.

S'il se contentait de rôles dans les long-métrages de son père jusqu'à présent, 2022 fût l'année de l'émancipation définitive pour lui puisqu'on a pu le voir à l'affiche du film Une jeune fille qui va bien de Sandrine Kiberlain. Il y tenait alors le rôle de... Jo ! Comme son petit frère et dernier venu dans la famille.

Si Charlotte Gainsbourg a osé comme jamais niveau tenue lors du Nouvel An, Ben s'est lui offert des vacances en famille en compagnie de celle qui partage son quotidien, Jordane. L'ex de Gaspard Ulliel a ainsi pu partager des moments d'intimité de la famille Attal-Gainsbourg.

Alice Attal, elle, a profité des joies de la montagne à Megève avec son boyfriend. Espérons que tout le clan continue de prendre de jolies photos de ces beaux moments pour continuer de les partager avec leurs abonnés. Comme à leur habitude.