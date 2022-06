"J'avais quelqu'un dans ma vie avant l'émission" : Eddy (Mariés au premier regard) passe aux aveux

Eddy (37 ans, chargé d'activités événementielles à Lille) a été révélé dans Mariés au premier regard 2022, sur M6. Depuis, il se plaît à partager son quotidien avec ses abonnés sur son compte Instagram. Et le 9 juin, il a souhaité présenter un être cher à son coeur.

Sur son fil d'actualité, Eddy a partagé des photos sur lesquelles on peut découvrir un chien, seul ou à ses côtés. En légende, les internautes ont pu découvrir sa touchante histoire. "Je dois vous avouer un truc. Avant de faire Mariés au premier regard, j'avais déjà quelqu'un dans ma vie... [My best friend // Tyson]. On a une chouette histoire lui et moi, un chien prêt à être placé à la SPA à l'âge de 16 mois ! Je me suis dit : 'Je vais lui trouver une famille.' Et voilà qu'il a 11 ans et il est toujours avec moi", peut-on tout d'abord lire.

Eddy a ensuite souligné à l'aide d'une citation que le chien était le meilleur ami de l'homme, qu'il était fidèle et loyal. "Ps : il n'y a pas de message subliminal par rapport à l'expérience MAPR ! Qu'on se le dise", a-t-il vite précisé avant que certains ne pensent qu'il faisait une comparaison avec sa relation assez complexe avec Jennifer.