Jennifer (Mariés au premier regard) et Eddy, leur mariage en danger ? Dernière tentative pour tout sauver

Pour Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans), compatibles à 81%, la situation était quelque peu compliquée. A cause de ses douloureuses histoires d'amour passées, la mère de famille avait du mal à faire confiance à un homme. Elle était donc plutôt distante avec Eddy, malgré son attirance pour lui, et a refusé de dormir à ses côtés lors de la nuit de noces. Une situation qui a blessé le participant. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du lundi 30 mai, sur M6, Jennifer a-t-elle fini par se laisser aller un peu plus ?

Le lendemain, Jennifer et Eddy se sont levés chacun de leur côté. La jeune femme a expliqué en interview qu'elle avait vraiment envie d'apprendre à connaître son mari et qu'elle avait besoin de temps. Elle espérait donc ne pas retrouver un homme fermé. Afin de donner le plus de chance possible à son mariage, Jennifer a fait appel à Pascal de Sutter pour surmonter son blocage. L'expert lui a fait comprendre que son mari avait besoin d'être rassuré et qu'elle ne devait pas laisser son passé influer sur son présent. Et il lui a fait faire un exercice pour qu'elle se rende compte qu'être tactile ne rimait pas avec danger.

C'est donc pleine de bonne volonté que Jennifer a retrouvé Eddy, qui a beaucoup cogité durant la nuit. Elle a été rassurante, Eddy a donc retrouvé le sourire et espérait que leur voyage de noces au Portugal se passe bien. Une fois sur place, le candidat a vu qu'elle était gênée lors de l'arrivée dans la chambre. Il lui a donc annoncé qu'il allait en prendre une autre, une initiative appréciée par la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere. Le lendemain, Eddy attendait qu'elle se débloque un peu en montrant qu'il lui plaisait. Jennifer a expliqué pour quelle raison elle avait du mal à faire confiance, ce qui a redonné de l'espoir à son mari.

Et il n'a pas été déçu parce que naturellement, ils se sont un peu tenus la main. Ils ont aussi découvert qu'ils avaient des points communs.