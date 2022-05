Eddy et Jennifer (Mariés au premier regard) : Revirement de situation "soudain et brutal", le candidat déchante

Eddy (37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille) et Jennifer (gérante d'un salon de coiffure de 31 ans), compatibles à 81%, se sont mariés devant leurs proches. La jeune femme, qui a été trahie par un ex dans le passé, a bien du mal à faire confiance aux hommes. Elle était donc plutôt distante avec son époux bien qu'il lui plaise. Une situation qu'Eddy, qui a aussi connu une infidélité, vivait mal car il craignait de souffrir de nouveau.

Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2022 du 23 mai, les jeunes mariés ont retrouvé leurs proches pour la soirée. C'est main dans la main qu'ils sont arrivés et Jennifer était consciente qu'elle devrait vite rassurer Eddy. Ce dernier comptait montrer qu'il était un homme de valeur et espérait qu'elle viendrait un peu vers lui. Jean-Marc, le papa de Jennifer a fait un discours de "mise en garde" pour lui faire comprendre que sa fille avait souffert et qu'il fallait prendre soin d'elle. "Je crois que je commence à comprendre. Ils ont été déçus l'un comme l'autre par le passé et du coup la confiance n'y est plus. (...) Je dois rentrer dans le cercle de confiance", a confié le candidat avant de le voir se diriger vers Jean-Marc dans le but de le rassurer. Et cela a fonctionné puisque c'est avec le sourire que son père est revenu. De quoi détendre un peu Jennifer.

Un mariage en danger ?

Elle a tout de même "flippé" quand il lui a avoué que d'ordinaire, il dormais nu. Et il a suffi qu'il lui touche la main au moment de couper le gâteau pour qu'elle redevienne "froide". Elle était tout aussi gênée lors de leur première danse. Submergée par sa peur, elle a confié à ses amies que pour l'heure, elle n'arrivait pas à se livrer sur ses craintes à son mari. Pendant ce temps, Eddy avait donc peur de ne pas lui plaire et ne savait plus quoi faire.

Ils ont ensuite rejoint la chambre pour la nuit de noces et tout ne s'est pas passé comme prévu. Au départ, Jennifer a fait savoir qu'ils dormiraient dans le même lit. Un détail qui voulait dire beaucoup pour Eddy. Mais une simple douche a tout changé. "J'ai pris ma douche donc je me suis retrouvée toute seule. Et là j'ai beaucoup pensé. Je me suis décomposée, mon humeur a changé. J'étais vraiment mal", a-t-elle expliqué. Elle ne se voyait donc finalement plus dormir avec lui et espérait qu'il comprendrait. Mais Eddy "avait les boules" car c'était "soudain et brutal". "Ca m'a blessé, ça m'a complètement retourné", a-t-il révélé. Il est ensuite parti car il n'avait plus envie de faire d'efforts.

Leur mariage est-il déjà en danger ?