"J'en ai répandu, du liquide séminal..." : Nicole Calfan "complimentée" par un célèbre écrivain, gros malaise à la télévision

Lorsqu'une femme nous plaît, on peut tenter de la séduire en lui offrant des fleurs, en la complimentant ou en étant très élégant et gentleman avec elle. Pour Yann Moix, l'art de la séduction ne rentre pas (du tout !) dans ces critères. Chroniqueur sur le plateau de Laurent Ruquier en 2018, l'auteur avait eu la surprise d'avoir en face de luiNicole Calfan pour sa dernière dans l'émission de France 2. Une femme que l'écrivain a longtemps idolâtrée au point même qu'elle lui a provoqué des envies... pour le moins sauvages. Très excité par l'actrice, l'ancien chroniqueur a révélé qu'il s'était allègrement masturbé en pensant à Nicole Calfan. Muse de ses fantasmes les plus secrets, la comédienne lui a vraisemblablement inspiré les pensées les plus coquines lorsqu'il était seul dans son lit d'adolescent, loin de son enfance compliquée.

Assis face à l'actrice pour son dernier jour en tant que chroniqueur sur France 2, l'auteur s'est ainsi fait taquiner par Laurent Ruquier qui lui a soufflé : "C'est un peu votre pot de départ, et on a effectivement installé à côté de vous cette actrice que vous vénérez depuis des années. C'est un peu un cadeau de départ d'avoir Nicole Calfan à côté de Yann Moix." Un "cadeau" qui a apparemment beaucoup émoustillé l'écrivain qui n'avait alors pas pu s'empêcher de confier : "J'en ai répandu, du liquide séminal, dans ma chambre. Dans ma chambrette adolescente". Gênée, la principale intéressée s'était contentée de sourire poliment aux propos de Yann Moix. Des avances qui n'ont donc pas trouvé d'écho auprès de Nicole Calfan.

Des hommes, il n'y en a plus des comme ça

Il faut dire que le coeur de Nicole est pris depuis des années par son premier amour, Jean Yanne. Celle qui s'est pourtant mariée à François Valéry confiait qu'elle n'avait jamais pu oublier son premier amour, qu'elle considérait toujours comme l'homme de sa vie. Elle l'avait rencontré sur le tournage de son film Êtes-vous fiancée à un marin grec ou à un pilote de ligne ? alors qu'elle n'avait que 22 ans. Lui avait 14 ans de plus. Après cinq ans d'amour, elle avait décidé de rompre avec l'acteur. Une décision dont il ne s'est jamais remis, et elle non plus.

"À 22 ans, comment peux-tu savoir que tu rencontres l'homme de ta vie ? C'est impossible. Je te défie de savoir, je défie quiconque de savoir qu'à 22 ans, on est devant l'homme de sa vie. Et ça a été l'homme de ma vie, bien que j'aie été heureuse après (...) Je vis avec mon passé, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et mélancolique. Je serai, pardon Sophie Garel (ndlr : sa première épouse), l'éternelle fiancée de Jean Yanne. Des hommes, il n'y en a plus des comme ça" avait-elle confié sur le plateau de l'émission On n'est pas couché en 2015.