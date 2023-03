"J'en suis tombé amoureux" : Vianney si bien loin de Paris, cette ville qui est son refuge depuis longtemps

Vianney est devenu un artiste emblématique de la scène musicale française. En effet, le chanteur a réussi à s'imposer comme un interprète irremplaçable à tel point qu'il fait désormais partie du jury de The Voice. Aux côtés d'Amel Bent, de Bigflo et Oli et de Zazie, l'artiste fait sensation. Mais dernièrement, le juré du programme a décidé de stopper net sa carrière afin de prendre du temps pour lui. En effet, le 1er janvier 2023, pour le passage à la nouvelle année, le chanteur avait annoncé une nouvelle qui avait brisé le coeur de ses fans. "J'ai connu les mois les + intenses de toute ma vie ; aussi j'ai décidé de ne plus tourner avant quelques années. Ces 100 concerts m'ont comblé de bonheur & je vous enverrai régulièrement des chansons, c'est promis. La prochaine sortira le 20 janvier", avait-il indiqué.

Vianney aime se retrouver dans la ville de Croisic

Désormais concentré sur sa famille et sa vie privée, Vianney n'hésite pas à prendre du temps pour lui et à fuir Paris. En effet, depuis quelques années, il trouve refuge dans la ville de Croisic, une presqu'île de Loire-Atlantique. C'est là-bas qu'il a notamment passé des vacances inoubliables, lorsqu'il était enfant, depuis ses 12 ans. Il s'était d'ailleurs rappelé pour Ouest France ses "petits raids à Sissable, adolescent, avec (s)es meilleurs amis". Plus tard, va même devenir serveur "dans un restaurant que, du coup, je vous recommande vivement : La Dérive", précise-t-il. S'il a trouvé un lieu rien que pour lui, Vianney aime aussi y revenir pour créer ses tubes. "Les douze chansons sont nées alors que j'étais tout seul, chez mes parents au Croisic pendant un mois et demi. Je me suis éclaté à chercher des arrangements, avec des cordes, des cuivres. Tout cela est tellement personnel et nouveau ! Il y a encore deux ans et demi, j'étais étudiant".