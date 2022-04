"J'étais à moitié morte" : Violences conjugales, fausse couche... Sloane raconte l'enfer qu'elle a vécu avec Peter

Le succès, ils l'ont connu ensemble, en duo, dans les années 1980. Besoin de rien, envie de toi, le tube incroyable de Peter et Sloane résonne encore dans toutes les soirées nostalgie, ou les tournées organisées autour de cette décennie incroyable. Partenaires sur scène, les deux chanteurs étaient également en couple dans la vraie vie. Mais la réalité, qui se cachait derrière toutes ces paillettes à l'époque, est loin d'être glorieuse. Invitée sur le plateau de l'émission TPMP People, le samedi 2 avril 2022, Chantal Richard - de son vrai nom - a effectivement expliqué qu'elle avait vécu l'horreur.

Peter, de son côté, a toujours nié avoir eu une relation amoureuse avec Sloane. Il entretient avec elle de très mauvais rapports. Cette dernière assure, au contraire, qu'elle a rompu avec cet "homme à femmes" en 1985. A cause de ses infidélités... et à cause des violences conjugales qu'il lui aurait fait subir. "C'était surtout le fond de teint pour cacher les yeux au beurre noir, a-t-elle raconté sur C8. Un jour, à Nice, il m'a donné un coup de tête entre les deux yeux. Et j'ai eu les yeux au beurre noir pendant quinze jours, j'étais dans la tournée de Michel Leeb. Après, comme il a vu que j'avais les yeux au beurre noir, il me donnait des coups de tête dans la tête, pour pas que ça se voit. Au bout d'un moment ça s'est arrêté parce que des gens l'ont arrêté."

Je suis tombée enceinte sans le savoir

Sloane l'assure, Peter est un véritable "pervers narcissique" qui tente de maquiller la vérité à la moindre interview. Elle se souvient notamment d'une nuit infernale passée à ses côtés. "J'ai maigri, maigri, maigri, je suis tombée enceinte sans le savoir, révèle la chanteuse de 64 ans. Et un jour, à l'hôtel, on dormait tous les deux et j'ai fait une fausse couche. Il m'a laissé crever, la nuit. Le lendemain, comme j'étais à moitié morte, il m'a amenée à l'hôpital de Cannes, il m'a jeté aux urgences et il a dit 'Prenez moi ce paquet, j'en ai marre'." Sloane a survécu à cette épreuve affreuse. Elle a la force, aujourd'hui, d'en raconter tous les détails...

Jean-Pierre Savelli, alias Peter, reste présumé innocent des accusations portées contre lui.