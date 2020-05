Sloane balance les infidélités de son ex Peter : "C'était un homme à femmes !"

Besoin de rien, envie de toi ? Pas tous les jours, visiblement. Invitée dans L'instant De Luxe sur Non Stop People le 15 mai 2020, Sloane a évoqué le duo qu'elle a formé avec Peter, sur la scène comme à la vie. Si lui refuse d'admettre cette relation romantique, la chanteuse s'est souvenue de cette époque durant laquelle leur amour brillait sous les yeux du public, chez les Carpentier, partout ailleurs... jusqu'à ce que ça explose. "On s'est fâché parce que, bon, on était ensemble, et il avait une petite femme dans la loge, explique-t-elle. Et il fallait que j'assume ça. Je ne lui parlais plus pendant trois semaines et puis on se remettait ensemble."

Professionnellement, elle se souvient d'un homme instable, dirigé par son égo. À six reprises, il a brisé leur duo, lui qui rêvait d'une carrière en solitaire, les privant d'un nombre incroyable de représentations communes. Dans la vie privée, les choses n'étaient pas beaucoup plus roses. En couple de 1983 à 1985, les amoureux ne vivaient pas ensemble pour que l'artiste puisse conserver sa liberté, son indépendance. "C'était un homme à femmes, poursuit-elle. Il a toujours nié qu'il avait été avec moi, c'est très drôle. Mais c'était difficile à vivre. Il était très beau. C'était le beau brun, italien..."

Après avoir poussé ensemble la chansonnette pendant des années, enchaîné les tournées des années 80, Peter et Sloane se sont éloignés. À ce jour, ils ne se sont pas adressés la parole depuis trois ans. Malmenée par la gent masculine, la chanteuse de 63 ans a décidé de tirer un trait sur l'amour, "abandonnée" par son mari Thierry – le père de sa fille Morgane – après dix-sept ans de vie commune. "J'ai fait une croix sur les hommes, quelque part, expliquait-elle déjà en 2018 à Ici Paris. Trop de déceptions, plus d'envie et la peur de souffrir à nouveau me freinent." Pas de nouvelle de sa situation depuis. À moins, bien sûr, qu'elle ne préfère vivre cachée pour vivre heureuse...