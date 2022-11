"J'étais furieuse !" : Véronique Sanson, son geste insensé en plein restaurant, son fils témoigne

Souriante, solaire, douce, elle sait aussi parfois sortir les griffes. Alors qu'elle était de passage dans l'émission Télématin, le mercredi 2 novembre 2022 sur France 2, Véronique Sanson a vu son fils Chris Stills - fruit des amours de la chanteuse et du compositeur Stephen Stills - rappelé, aux yeux et aux oreilles de tous, un souvenir particulièrement mouvementé. Sa voix de velours, elle ne l'utilise donc pas que pour charmer les foules depuis les planches.

Il y a "très très longtemps", Véronique Sanson a invité son fils Chris à un dîner important réunissant comédiennes, comédiens et producteurs au restaurant. Mais l'atmosphère a changé quand un "grand monsieur du milieu" est arrivé en retard avec son labrador... et qu'il s'est très mal comporté, "violemment", avec ce pauvre chien. Ni une ni deux, l'interprète de Besoin de personne s'est sentie obligée d'intervenir.

Tu ne dis rien, tu fixes d'un regard accablant ce gars

"Tu te lèves, tout le monde arrête de parler, rappelle Christopher Stills. Tu ne dis rien, tu fixes d'un regard accablant ce gars... à couper au couteau. Tu te penches et avec la main, tu prends le steak qu'il venait de se commander. Et tu regardes le chien avec un grand sourire et tu lui jette le steak. Un geste magnifique. Et là tu te retournes vers le gars et tu lui dis : 'Qu'est-ce qu'il est gentil votre chien ! J'adore les chiens, merci de l'avoir amené'."

Il lui avait donné une baffe, il lui parlait mal

Il faut se méfier de l'eau qui dort. Surtout quand cette rivière s'appelle Sanson. Sur le plateau de l'émission Télématin, l'artiste de 73 ans, récemment aperçue dans la nouvelle saison de la Star Academy, a avoué que ce récit lui paraissait flou mais étrangement familier. "Je ne me souviens pas vraiment, a-t-elle précisé. J'étais furieuse parce que je déteste qu'on traite mal les animaux. Et il avait vraiment été très très dur avec son chien, il lui avait donné une baffe, il lui parlait mal. Pour moi c'était insupportable. Mais je ne me souviens plus de qui c'était."

Véronique Sanson sera sur scène avec son nouveau spectacle Hasta luego du 5 novembre 2022 à fin mai 2023 en tournée en France, en Suisse et en Belgique. Elle se produira à Paris aux Folies Bergère les 25, 26 et 27 novembre 2022 et au Dôme de Paris les 23 et 24 mars 2023. On en connait un qui ne devrait pas figurer parmi les invités...