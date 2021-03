Véronique Sanson en guerre contre son ex Stephen Stills : "Des années difficiles"

Mercredi 24 mars 2021, les téléspectateurs de W9 pouvaient découvrir le programme Les 20 chanteuses préférées des Français. Un classement qui faisait notamment honneur à la populaire Véronique Sanson. La star est revenue sur sa belle carrière, parfois chamboulée par sa vie privée. L'occasion d'évoquer les années 1970, celles de l'exil, de l'amour, de la rupture et de la guerre avec son ex-mari Stephen Stills.

En 1973, quelques mois après un début de carrière tonitruant avec la sortie de deux albums, Véronique Sanson change de vie. Elle quitte la France et son compagnon de l'époque, Michel Berger, pour aller vivre avec le musicien américain Stephen Stills. Le couple se marie en Angleterre avant de s'installer aux Etats-Unis, dans le Colorado. En 1974, la chanteuse donne naissance à leur fils, Christopher. Cette décennie est faste d'un point de vue musical avec la parution des disques Le Maudit - sur lequel collabore son mari -, Vancouver, Hollywood et 7ème. Mais, dans les coulisses de sa vie intime, c'est la débandade. La chanteuse tombe dans l'alcool et l'usage de drogues tout en vivant un mariage marqué par la violence.

En 1980, Véronique Sanson divorce officiellement de Stephen Stills. Mais cela ne s'est pas fait dans la douceur, bien au contraire. "Les années américaines cela a été des années difficiles et des années de bonheur aussi ! L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas avoir que des bas", confiait-elle dans le programme. A la fin de cette période, elle se retrouve ainsi à devoir faire la guerre à son mari pour la garde de leur fils. Cela lui inspirera toutefois un de ses plus grands tubes : Ma révérence. "C'est comme si quelqu'un m'avait dicté cette chanson-là... Mon petit fantôme personnel", a-t-elle ajouté.

Malgré cette dure bataille, Véronique Sanson avait fini par trouver de le sérénité et garde encore de l'amour pour son ex-mari.... même si elle avait avoué s'être renseignée sur le prix d'un tueur à gage pour l'éliminer ! En 2018, elle retrouvait Stephen Stills sur scène, avec leur fils Christopher. Un joli moment pour cette famille apaisée.

Véronique Sanson vit désormais de longue date avec Christian Meilland.