"Je buvais 30 ou 40 Coca Cola par jour" : Carla Bruni révèle son addiction et ses repas hallucinants !

C'est avec plaisir que Carla Bruni a répondu à l'invitation de la chanteuse Rose pour son podcast Contre-Addictions. L'occasion pour l'ex-Première dame d'évoquer ses quelques addictions, comme l'amour, mais aussi l'alcool, qu'elle a arrêté de consommer. Mais il y a aussi d'autres addictions plus rares et il y en a une que Carla Bruni a dû confesser, ce jeudi 5 janvier. "J'ai souffert de toutes les addictions, j'ai commencé par le sucre, très très assidûment, grande adepte du sucre, des grands shots de sucre", affirme l'épouse de Nicolas Sarkozy. Elle a démarré dès l'enfance, mais c'est surtout sa consommation d'une certaine boisson sucrée célèbre qui laisse sans voix.

"Je devais boire, je ne sais pas, 30 ou 40 Coca Cola par jour", fait savoir l'ex-top. "Je ne mangeais pas de repas normal, je ne mangeais que des pastilles Pulmoll (pastille bienfaisante qui soulage le mal de gorge, ndlr). Cinq boîtes. Ou trois boîtes de Valda et quatre Coca, c'était mon repas", confie-telle. Puis, Carla Bruni a découvert le tabac, vers l'âge de 14-15 ans. Tous les membres de sa famille étaient fumeurs et ont eu bien du mal à lui interdire, malgré leur mécontentement. "Et ensuite l'alcool", conclut la chanteuse et interprète de Quelqu'un m'a dit. "J'ai assez peu abordé la drogue parce que j'aime pas foncièrement me mettre sans dessus-dessous", déclare-t-elle. Aujourd'hui, elle a arrêté l'alcool et a pratiquement arrêté la cigarette.

Reine de la provocation à un dîner, sous les yeux de Nicolas Sarkozy

Mais quand Carla Bruni boit, elle reconnaît parfois dire des vérités pas toujours bonnes à dire. Celle qui partage la vie de l'ancien président Nicolas Sarkozy a ainsi raconté une excellente anecdote datant de cet été, aux côtés de son mari. "Si je bois il me vient la mauvaise idée de dire tout ce que je pense aux gens", confie-t-elle à Rose. De ce "dîner cet été chez des gens où mon mari n'avait pas envie d'aller non plus, mais par politesse on était obligés d'aller, on avait accepté", elle raconte : "Et c'est là que j'ai dit à ce brave monsieur, qui était notre hôte, quand il m'a demandé ce que je préférais dans la vie, que j'hésitais entre le sexe et la drogue, mais je l'ai vraiment dit pour le provoquer et ensuite j'ai dit en me rappelant une phrase de Françoise Sagan, que je ne voyais rien de plus ennuyeux que le pouvoir et l'argent, rien de plus ennuyeux que les gens qui consacraient leur vie à ça, rien qu'à ça." "Et après je me suis adressée aux gens en disant 'Vous ne trouvez pas ?' et comme c'était que des gens qui étaient dans ça ils ont vaguement bégayé 'bah non'", plaisante Carla Bruni. Un anecdote rock dont elle a le secret.