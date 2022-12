"Je commençais à être victime de ça" : Une candidate de la Star Academy débarrassée d'une addiction, elle se livre

Le 15 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la Star Academy 2022. Les treize candidats se sont produits pour la première fois devant le public. L'occasion de faire la connaissance de Paola, une jeune femme de 23 ans qui vient d'Angers. Auprès de Ouest-France, elle est revenue sur son aventure. L'occasion de découvrir son addiction avant de faire son entrée au château de Dammarie-les-Lys.

En découvrant qu'Endemol lançait le casting de la Star Academy, Paola s'est précipitée pour postuler en ligne. Et elle a gravi toutes les étapes avec succès, ce qui lui a permis de participer à cette belle aventure aux côtés de Léa, Julien ou encore la gagnante Anisha. Elle s'est ainsi rendue compte qu'elle n'avait pas confiance en elle comme elle l'a confié à Ouest-France. Une constatation qui l'a étonnée. Durant trois semaines, elle a pu bénéficier de cours avec des professionnels, ce qui l'a fait évoluer. Et grâce à l'émission, elle s'est débarrassée de son addiction.

Comme de nombreuses personnes, avant de faire son entrée au château, Paola était très souvent le nez rivé sur son téléphone portable. Mais durant trois semaines, elle en a été privée. Les candidats ne pouvaient en effet téléphoner à leurs proches qu'une minute par jour, avec le téléphone mis à disposition. Mais surprise, elle était finalement "très heureuse" de ne pas avoir son cellulaire avec elle. "C'était un soulagement. Je me sentais victime du téléphone juste avant la Star Ac'. C'était une période où je sentais que j'étais encore plus sur mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais trop à l'affût des notifications. Je commençais vraiment à être victime de ça et donc, ça m'a fait tellement de bien le soir et le matin de ne pas sauter sur cet engin qui nous pollue le cerveau", a-t-elle déclaré.