Anisha (Star Academy) harcelée par Léa ? Elle brise enfin le silence sur leur relation (EXCLU)

L'aventure Star Academy s'est officiellement terminée le 26 novembre 2022. Ce soir-là, TF1 a diffusé la grande finale. Léa, Louis, Enola et Anisha s'affrontaient à quatre en début d'émission. Et, après l'élimination de leurs deux camarades en cours de programme, la compagne de "Boubou" et la candidate d'origine Malgache se sont disputées la première place. C'est finalement cette dernière qui a été sacrée grande gagnante. Trois jours après cette belle victoire, elle s'est confiée sur son aventure à Purepeople.

Que s'est-il passé en coulisses juste après votre victoire ?

J'étais très émue et surprise. J'avais plein de reconnaissance dans mon coeur et beaucoup de gratitude. Je suis allée vers les musiciens pour les remercier de toute cette aventure. Je le faisais souvent, mais là je savais que c'était la dernière fois. Je suis aussi allée voir toute l'équipe habillage/maquillage/coiffure pour les remercier et leur faire un câlin. J'étais dans un état d'esprit où je voulais remercier tout le monde. Ensuite on m'a sollicitée pour faire des photos avec le public.

Les internautes ont en majorité pointé du doigt le fait que de nombreux élèves ne soient pas allés vers vous après l'annonce de votre victoire. Comment l'avez-vous vécu ?

Je ne l'ai pas du tout ressenti, peut-être à cause de l'euphorie. On s'est tous félicités après quand même.

Qu'allez vous faire de vos 100 000 euros ?

J'avais prévu avant la Star Academy, même si je n'avais pas 100 000 euros, d'apporter un peu ma pierre à l'édifice sur l'accès à l'éducation à Madagascar. Je ne peux rien changer, mais je veux faire ce que je peux, car c'est une problématique dans mon pays. Je voulais aussi aider les enfants en difficulté et me concentrer sur des projets un peu personnels. Dont mes études, même si c'est la fin bientôt.

Quel style de chansons comptez-vous proposer pour votre futur album ?

On n'en a pas encore parlé avec Sony, mais je vais avoir des rendez-vous cette semaine pour discuter de tout ça. Mais j'aimerais que ce soit un album qui me ressemble. Qu'il y ait une touche folk, c'est important. J'aimerais qu'il y ait aussi un peu de pop, de country, de pop-rock et apporter un peu de douceur et de puissance dedans. Puis j'aimerais que ça apporte de belles émotions comme la joie, l'amour, le courage ou l'espoir. Je veux toucher le coeur des gens et partager tout ça avec le public.

Léa ne semblait pas vous porter dans son coeur, des internautes ont même parlé d'une forme de harcèlement. Le comprenez-vous ?

Je n'ai pas ressenti de harcèlement. Il y a quand même de la bienveillance et de la solidarité dans cette promotion. Léa fait des blagues, elle est rigolote et est quand même bienveillante aussi. Après, tout est une question de tempérament je pense. Et chacun interprète de la manière dont il le voit. En tout cas je souhaite dire aux personnes qui pensent que c'est du harcèlement et qui prennent peut-être ma défense pour ça : ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun problème avec Léa ni avec d'autres personnes. Comme je le dis souvent je les aime, même si on a des tempéraments ou des points de vue différents. Je n'ai aucun problème avec les personnes, chaque jour je repars à zéro avec les gens quoi qu'il arrive.

Des rumeurs disaient que vous connaissiez Adeline Toniutti. Est-ce vrai ?

Une amie chanteuse m'a inscrite à la Masterclass avec Bruno Berberes. J'y suis allée et c'est là que j'ai découvert Adeline, mais je ne connaissais pas forcément la personne. Je n'ai pas forcément eu de contact avec elle. J'ai juste fait cette Masterclass et j'étais étonnée de la revoir sur le plateau lors du premier prime. Elle se rappelait de moi.

Un petit mot pour terminer ?

Je tenais une fois de plus à remercier le public qui m'a soutenue et qui me soutient encore. Merci à toutes les personnes qui ont cru en moi, bien plus que moi j'ai cru en moi. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette belle aventure Star Academy. Et merci aussi à tous les journalistes qui nous interviewent pour notre travail.

