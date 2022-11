Enola (Star Academy) se lâche : elle balance des informations intimes sur son couple

Elle est l'une des candidates de la Star Academy toujours en compétition. Enola (21 ans) fait partie des demi-finalistes, à l'instar de Tiana, Chris et Léa. Louis s'est quant à lui qualifié pour la finale à la suite de son évaluation réussie. Enola devra donc défendre sa place lors du prochain prime diffusé le 19 novembre 2022, sur TF1. Dans le cas où elle ne ferait pas son retour au château de Dammarie-les-Lys, elle aura le bonheur de retrouver son compagnon qu'elle surnomme Boubou. Elle a d'ailleurs fait des confidences très intimes sur leur couple.

Ils étaient 13 élèves au départ. Tous ont fait leur entrée au château dans l'espoir de remporter les 100 000 euros en jeu et le contrat pour un album avec la maison de disques Sony Music Entertainment France. Ils ont donc travaillé d'arrache-pied afin de ne pas faire partie des éliminés de la semaine. Les téléspectateurs se plaisent à suivre leurs cours de chant avec Adeline Toniutti ou celui de danse Yanis Marshall. Mais s'ils s'attendaient à ce que des candidats se rapprochent amoureusement lors de l'aventure, c'est loupé.

Aucun couple ne s'est en effet formé cette saison. Si l'on en croit certains candidats éliminés, c'est parce que la plupart n'était pas un coeur à prendre. C'est le cas d'Enola, qui n'a pas caché qu'elle était amoureuse d'un jeune homme qu'elle surnomme Boubou. Le public a déjà pu l'entendre en parler brièvement lors d'une quotidienne et l'a vue lui passer un coup de téléphone. Mais le 16 novembre, elle s'est confiée comme rarement sur l'homme qui fait battre son coeur.

Enola se confie sur sa première fois avec Boubou

C'est Chris qui a recueilli ses confidences avant que tout le monde s'endorme comme l'a repéré Télé Loisirs. Aussi les abonnés de MYTF1 Max ont pu découvrir qu'au départ, Enola avait de nombreuses craintes. "J'ai pas les mêmes peurs qu'avant, je sens que j'ai grandi et je me dis : 'Ne te mets pas autant de barrières, si tu as envie de certaines choses avec lui, vas-y.' C'était plus un défi, je ne sais pas si j'en étais capable, de lâcher prise, et je me rappelle très bien... Bon là c'est un peu intime...", a-t-elle confié dans un premier temps avant de s'interrompre. Puis, la grande amie de Louis a fini par lâcher : "Il y a un soir, on se voit et il va faire un truc, que je trouve incroyable. Il avait l'occasion de conclure, et en fait il m'a dit : 'Non je n'en ai pas envie, je veux juste te prendre dans mes bras.' Au final, on passe la nuit ensemble, on dort, de manière presque amicale en fait."

Ce n'est qu'après un mois qu'Enola et Boubou sont passés à la vitesse supérieure. La jeune femme a avoué que cela avait mis du temps, pour une raison qu'elle n'a pas su expliquer. "Un mois ce n'est pas énorme quand c'est ton premier amour, quand c'est le début, quand t'as des blocages physiques, émotionnels. Mais nous, il n'y avait pas de blocages, on était très heureux dans notre vie. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de pudeur" a-t-elle conclu.