"Je commence à me resservir de mes mains" : après avoir frôlé le pire, Henri Sannier donne de ses nouvelles

La vie peut réserver bien des surprises, et parfois, des mauvaises. C'est ce qui est arrivé au présentateur historique de l'émission Tout le sport diffusée sur France 3, Henri Sannier. Victime d'une maladie auto-immune rare, l'animateur de télévision avait perdu l'usage des bras et des jambes en 2021, ainsi que le moral. Une nouvelle qui avait alors choqué les internautes et téléspectateurs français.

Mais cette paralysie est désormais derrière lui, bien qu'elle ait laissé des séquelles au présentateur aujourd'hui âgé de 75 ans. Dans une interview accordée au magazine L'Équipe paru samedi 4 février, il donne de ses nouvelles après avoir passé un an et demi en fauteuil roulant. "Je commence à me resservir de mes mains, je peux tenir un verre sans problème ou un stylo pour signer. Des exploits pour moi ! Je conduis de nouveau ma voiture", explique l'animateur au cours de cet entretien. Mais il ne peut toujours pas exercer à nouveau le sport qui le passionne le plus. "Il n'y a qu'une chose que je n'arrive pas à refaire : du vélo... J'ai peur ! J'ai la trouille de tomber", développe-t-il.

Michel Drucker me tenait

Des nouvelles relativement bonnes donc, dans la lignée de sa réapparition miracle lors du dernier Téléthon au début du mois de décembre dernier. Un événement qu'il a d'ailleurs évoqué dans cette discussion. "Pendant l'émission, Michel Drucker me tenait et j'avais un fauteuil roulant derrière moi. Me retrouver en public m'a fait redouter de perdre l'équilibre alors que je ne suis jamais tombé depuis que j'ai recommencé à marcher", se souvient le présentateur.

Avec en ligne de mire l'ambition de refaire du vélo aussi vite que possible. "Je continue la kiné, le vélo d'appartement, 4 à 5 kilomètres de marche sur la plage... Comme ça si je tombe, ce n'est pas grave. (...) Mon grand projet est de recôtoyer mes potes cyclistes, tous ces anciens champions qui m'ont apporté leur soutien pendant cette galère", déclare-t-il. Et nul doute au vu de sa détermination que Henri Sannier pourra bientôt reprendre cette activité physique qui le passionne tant.