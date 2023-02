"Je dois avoir une tête à être cocue" : Ce "choc" de Caroline Margeridon lors de son divorce, un appel qu'elle n'oublie pas

Antiquaire, brocanteuse, femme d'affaires et acheteuse star de l'émission Affaire conclue depuis 2018, Caroline Margeridon a une vie bien remplie. Quand elle n'est pas au travail, elle est mère de deux enfants déjà grands : Alexandre, âgé de 23 ans, et Victoire, 22 ans. Mais son rôle de compagne, elle a fini par le mettre au placard après de trop grandes déceptions.

Dans son livre intitulé Libre ! et paru en novembre 2021, la jolie blonde est notamment revenue sur le jour où elle a découvert que son compagnon de longue date la trompait. Une période très difficile pour elle mais surtout pour ses enfants qui s'étaient beaucoup attachés à ce fameux Jean-Marc. "La base du contrat, entre nous, était : 'Pas de tromperie, pas d'enfant, ne pas vivre ensemble tous les jours.' On n'a jamais vécu ensemble. Il habitait rive gauche, moi rive droite. J'ai fait la décoration de son appartement, il n'avait aucun goût. Il avait les clefs de chez moi, il venait quand il voulait. On se retrouvait à la campagne le week-end et pendant les vacances. C'était la vie idéale. Ça a duré seize ans", explique-t-elle dans un premier temps. Et puis Caroline Margeridon finit par découvrir le pire... "Un jour j'apprends qu'il me trompe. Je dois avoir une tête à être cocue...", lâche-t-elle.

Je n'ai pas le manuel de l'amour

Dévastée, elle contient ses larmes. Mais la peine de ses enfants finit par avoir raison d'elle. "Si j'ai pleuré, ce n'était pas pour lui. J'ai pleuré parce que j'ai vu mes enfants pleurer, ils l'adoraient !", explique-t-elle toujours dans les pages de son livre autobiographique.

Mais la situation va encore s'empirer au moment de la rupture. Sans explications, sans excuses, son compagnon s'échappe. "Une fois certaine de son infidélité, je lui ai envoyé un texto lui disant : 'Je crois qu'il faut qu'on parle.' Il ne m'a répondu que le lendemain, bonjour le courage... Le lundi soir, il m'a écrit : 'Puis-je te téléphoner ?' J'ai répondu oui. Dans la seconde, il m'appelle et me lance : 'On divorce, je ne veux plus jamais te revoir', avant de raccrocher.... Après seize ans, vous comprenez le choc !", s'est-elle remémoré avant de conclure : "J'ai le manuel pour l'éducation d'un bébé, pour l'amitié, mais visiblement pas pour l'amour."