"Je l'ai vraiment en travers de la gorge" : Familles nombreuses face au départ d'une tribu, ça balance sur les coulisses !

Céline et Ludovic Valiente sont parents de neuf beaux enfants : Zoé, Jordan, Lola, Alicia, Clara, Nolan, Liam, Joy et Mila. Révélés grâce à la dernière saison de l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, le couple n'aura cependant pas fait long feu au sein du programme. En effet, lundi 10 avril 2023, ils ont annonce qu'ils quittaient définitivement l'aventure. Et visiblement, la tribu ne part pas en très bons termes avec la première chaîne...

Décidément, après les Pellissard, les Santoro, les Dol, les Cordule, les Galli ou encore les Servières, c'est au tour des Valiente de tourner le dos au célèbre programme familial... Sur leur compte Instagram, les parents ont fait un live durant lequel ils ont annoncé cette triste nouvelle avant d'en dévoiler les raisons. "Comme vous avez pu le voir vendredi, dans l'émission, c'était notre bilan. Bilan qui reste somme toute mitigé, même si les images sont belles. Vous ne nous reverrez plus dans l'émission. On nous a proposé de continuer mais on n'a pas voulu !", a dévoilé Ludovic, le père de famille. Si, contrairement à d'autres familles, Céline et Ludovic Valiente ont décidé de ne pas porter plainte contre TF1, ils ont eux aussi des choses à reprocher à la chaîne ainsi qu'à la production de l'émission. Selon leurs dires, le couple aurait été victime de grosses pressions. "On m'a forcé à déplacer la piscine, alors qu'on n'avait pas fini de creuser. Même la journaliste a dit que la piscine allait percer ! J'en ai pleuré tellement j'avais peur que les enfants n'aient plus de piscine durant les vacances", a déploré la maman de 37 ans.

Un manque de respect insupportable

Malgré l'arrêt des tournages, Céline Valiente ne parvient pas à digérer la façon dont ils ont été traités. "Je l'ai vraiment en travers de la gorge. Il y a des choses qu'on vous oblige à faire et ce n'est pas normal", a-t-elle ajouté.

Mais ce n'est pas tout ! Bien décidé à se faire entendre, Ludovic Valiente a ensuite pris la parole concernant son fils Liam, atteint de troubles autistiques. "On nous demandait pourquoi on se permettait de nous garer sur les places handicapées... Il faut savoir que Liam a plusieurs handicaps et a une carte de personne à mobilité réduite. (...) Bien sûr, on l'a dit dans des interviews et ça été oublié (au montage, ndlr). Je trouve que c'est un gros manque de respect", a-t-il fustigé. Désormais, les Valiente sont bien décidés à reprendre leur quotidien normal, loin des caméras et de la télévision...