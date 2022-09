"Je l'aime encore" : Marie-Agnès Gillot brouillée avec Aurélie Dupont, sa "soeur" pendant des années

Le 9 septembre dernier, l'ancienne étoile du ballet de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gillot intégrait le jury de l'émission Danse avec les stars (TF1) pour la première fois. "Cela faisait sept ans que l'émission me sollicitait pour devenir jurée mais j'étais trop absorbée par la danse", a-t-elle confié au magazine ELLE, avant d'estimer qu'aujourd'hui, "c'est le bon moment" car cela correspond à une envie de "transmettre". Un sentiment qui la galvanise, "autant que danser sur scène". Elle voit également ce choix d'intégrer ce programme comme "une évidence et un don" car elle a "l'oeil pour repérer instantanément ce qui ne va pas dans une posture".

Cet entretien était également l'occasion pour elle d'évoquer son livre autobiographique Sortir du cadre qui paraîtra le 29 septembre prochain et dans lequel elle revient sur sa "rivalité" avec Aurélie Dupont , son ancienne partenaire à l'Opéra de Paris. Un lieu qu'elle qualifie comme "le terrain de la jalousie et des blessures". Et pour cause, celle qu'elle considérait comme "sa soeur de corps et de coeur pendant tant d'années", avec qui elle partageait la même loge et était "inséparable, déjà à l'école de danse", l'a "mise de côté lorsqu'elle est arrivée à la direction de la danse de l'Opéra".

La hache de guerre bientôt enterrée ?

Mais malgré leur éloignement, l'espoir de recoller les morceaux est toujours là. "Je l'aime encore et je l'aimerai toujours, et j'espère qu'un jour, quand nous serons grand-mères, on pourra se retrouver et mettre tout sur la table", a déclaré la chorégraphe de 47 ans. Reste à savoir désormais si ce désir de faire la paix est partagé par son ancienne confidente ou non. Quoiqu'il en soit, la nouvelle jurée de DALS a fait le premier pas et peut dorénavant se concentrer sur sa nouvelle expérience à la télévision, qu'elle fait certes pour elle mais aussi pour sa mère, "décédée l'an dernier".

"Elle aimait cette émission et regrettait que je n'y participe pas. Lors des primes, je penserai évidemment à elle", expliquait-elle récemment, cette fois-ci dans les colonnes de Paris Match. Elle ne manquera pas de penser à nouveau à elle ce soir...