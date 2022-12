"Je les ai engueulées !" : Denis Brogniart se confie sur son quotidien avec ses filles

Au-delà de son métier d'animateur de télévision, Denis Brogniart est avant tout un papa. À la tête d'une famille nombreuse, le célèbre présentateur de Koh-Lanta met un point d'honneur à être le plus présent possible pour ses proches et notamment ses trois filles : Lili et Violette (des jumelles nées en 2005) ainsi que Blanche (née en 2006).

Dans un entretien accordé au magazine Gala et publié le jeudi 29 décembre 2022, l'animateur a fait quelques confidences sur son quotidien de père de famille. Âgées respectivement de 17 et 16 ans, les demoiselles sont en pleine adolescence. Aussi, Denis Brogniart doit composer avec des jeunes femmes têtes en l'air et surtout très désordonnées. À la question de savoir quel est le dernier message qu'il a envoyé, la réponse de l'animateur est sans appel. "J'ai envoyé un SMS groupé à mes trois filles, qui ont mis le foutoir dans la salle de bain avant de partir ce matin", a-t-il dévoilé avant de lâcher : "Je les ai engueulées !" Derrière son image de copain gentil, Denis Brogniart sait donc aussi se faire comprendre et n'a pas peur d'élever la voix quand nécessaire.

Un véritable couteau suisse

Mais ce n'est pas tout ! En plus de ses métiers d'animateur et de papa à plein temps, Denis Brogniart est aussi écrivain. En 2021, il publiait son tout premier ouvrage, un roman intitulé Un soldat presque exemplaire et racontant l'histoire vraie d'un militaire français revenu du Mali, du Kosovo, d'Afghanistan et atteint d'un syndrome post-traumatique. "C'était un de mes rêves d'écrire un livre. Je l'ai réalisé de A à Z, seul, du premier jour du premier confinement, le printemps dernier, et sur une période de six mois. C'est un exercice qui m'a beaucoup plu", expliquait l'homme de 55 ans lors d'un entretien à nos confrères du Figaro, en 2021.

Enfin, en décembre 2021, il sortait également son deuxième ouvrage. Un livre événement intitulé Koh-Lanta, 20 ans d'émotions et rédigé pour célébrer le 20e anniversaire du célèbre jeu d'aventure. Les bénéfices récoltés par les ventes de cet ouvrage ont d'ailleurs été reversés aux fonds pour Bertrand-Kamal, ancien candidat de Koh-Lanta décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 30 ans...