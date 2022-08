"Je les ai suppliés, le lendemain elle était morte" : Nathalie Baye se confie sur la dure fin de vie de sa mère

L'heure est aux confessions. Nathalie Baye a accepté de regarder dans le rétroviseur de sa vie, très riche, pour un portrait du JDD. Et la populaire comédienne, aujourd'hui âgée de 74 ans, a ainsi évoqué sa carrière au cinéma, sa vie intime mais aussi certains des combats qu'elle porte discrètement. Outre l'écologie et la défense des animaux, la star quatre fois césarisée défend le droit à mourir dans la dignité. Elle a été profondément marquée par la mort de sa maman, Denise Coustet, victime d'un cancer métastasé au cerveau.

En 1993, Nathalie Baye voit sa mère être admise à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, à cause de son cancer qui l'a fait souffrir atrocement. Installée dans une salle avec trois lits à la suite, Denise Coustet traverse une fin de vie abominable. "Je vivais dans la hantise que ma mère entende et comprenne les gémissements, les bruits de douleur, les conversations des malades et des familles autour d'elle", se souvient l'actrice des films Juste la fin du monde, Haute couture ou encore Les Gardiennes. Atterrée par le sort de sa maman, Nathalie Baye a alors imploré les médecins de ne pas s'acharner, sachant très bien que la fin était proche et que sa mère souffrait inutilement. "Je les ai suppliés. Je me suis presque roulée par terre pour qu'ils libèrent ma mère de toute sa douleur. Le lendemain, elle était morte", ajoute l'actrice.

Nathalie Baye porte depuis le combat du droit à l'euthanasie et se justifie ainsi : "Je suis contre toute forme d'acharnement thérapeutique. Le moment venu, je ne ferai pas subir à ma fille [l'actrice Laura Smet, née de son histoire passée avec le défunt chanteur Johnny Hallyday, ndlr] ce que j'ai subi." Mais si Nathalie Baye est favorable au droit à mourir dans la dignité, il y a peu de chance qu'elle porte le combat jusqu'aux pouvoirs publics. L'artiste se revendique comme centriste de gauche mais refuse de dire pour qui elle vote ou d'apporter un soutien médiatique à tel ou tel candidat, ne se sentant pas légitime pour cela.

L'interview intégrale de Nathalie Baye est à retrouver dans les pages du Journal du Dimanche, édition du 7 août 2022.