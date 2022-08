Laura Smet : Cette maison très spéciale que sa maman Nathalie Baye a vendue, à son grand désarroi

Forte d'une carrière de 50 ans et d'une vie sentimentale bien remplie, Nathalie Baye a beaucoup de confidences et d'anecdotes à livrer. Le Journal du dimanche les recueille depuis quelques semaines et elles se poursuivent ce dimanche 6 août.

Cette semaine, il n'a pas seulement été question des multiples troubles dont souffre la célèbre actrice française de 74 ans, et qui perturbent son quotidien, mais aussi des différents lieux où elle a vécu. "Elle a passé son adolescence dans la banlieue de Menton avant de poursuivre son apprentissage de la danse à Monaco puis à New York", rappelle en préambule le JDD. Mais c'est en Bretagne, dans le sud du Finistère, que Nathalie Baye, fillette, a ses plus beaux souvenirs. Une région qui a gardé une place toute particulière dans son coeur...

Une autre région de France qui occupe une place très spéciale dans le coeur de Nathalie Baye, la Creuse, et plus particulièrement le village de Vallière, qui "reste le lieu de l'amour, de la famille, de l'amitié", écrit le JDD. Ce coin un peu perdu, Nathalie Baye l'a découvert grâce à son ex-compagnon Philippe Léotard, et elle en est tombée aussi amoureuse. Elle y vivra trente-cinq ans, embellissant sa maison au fur et à mesure de ses cachets et lui donnant de plus en plus vie avec une vie de famille. Sa fille Laura Smet, née en novembre 1983 s'y sentait extrêmement bien et n'aurait jamais voulu s'en séparer. Et pourtant, sa maman a commis l'irréparable...

"Je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai vendue. Je ne sais pas si je n'arrive pas à l'analyser ou si je ne veux pas l'analyser. Laura regrette que je m'en sois séparée. La maison était un paradis sur terre. Le poids des souvenirs était peut-être trop lourd à porter pour moi", confie Nathalie Baye sur son ancienne maison, toujours le coeur meurtri.

Si elle n'y possède plus sa maison, l'ancienne compagne de Johnny Hallyday y a toujours ses amis. Et à chaque fois qu'elle leur rend visite, elle retourne voir son ancien havre de paix, qui n'a plus rien du paradis qu'elle aimait tant et qui a été racheté par une femme originaire d'Afrique du Sud. "La maison est à l'abandon. Une douleur pour Nathalie Baye. L'extraordinaire châtaignier est éventré, la piscine est devenue une mare aux canards, le jardin ressemble à une jungle", décrit le JDD. De quoi faire regretter encore un peu plus son choix d'avoir vendu à la maman de Laura Smet...