"Je lui en ai terriblement voulu" : Claude François, cette chanteuse yéyé qu'il a abandonnée (et ce n'est pas France Gall)

De son vivant, Claude François était l'un des artistes les plus adulés de son époque. Un succès à la scène comme à la vie, puisque le chanteur a multiplié les relations et les aventures comme peu d'autres. Un trait de sa personnalité gravé dans l'imaginaire commun, notamment en raison du très grand nombre de partenaires (il aurait couché avec plusieurs milliers de femmes) et de leur âge (nombre d'entre elles étaient mineures au moment des faits). Mais si son histoire avec France Gall a marqué les esprits, du fait que leur couple réunissait deux des chanteurs les plus populaires des années 1960, Claude François a également eu une relation, plus brève et confidentielle, avec une autre star des yéyés.

Celle-ci n'est autre qu'Annie Philippe, interprète notamment des chansons Baby Love (1965) et J'ai tant de peine (1965) ou encore Ticket de quai (1966). Auparavant, la chanteuse était en couple avec Izy Spieghel, un homme à la réputation sulfureuse puisqu'il était patron de boîte de nuit mais aussi... truand notoire. Dans une interview accordée à Ici Paris en 2017, Annie Philippe expliquait ce choix étonnant. "Tout ce que je voulais, c'était un homme qui me protège. J'étais aussi à la recherche d'une figure paternelle, j'avais besoin d'un pygmalion. Hélas, je suis tombée sur un homme qui m'a dépouillée, qui a profité de ma jeunesse et de ma réussite", développait-elle alors.

J'étais persuadée que Claude allait se battre pour me garder

Mais une fois débarrassée de cette relation toxique, Annie Philippe rencontre Claude François, qui a alors fraichement rompu avec France Gall, lors du shooting de Salut les copains. "Le hasard a voulu qu'il soit placé à côté de moi pour la fameuse photo. Du coup, pour sa tournée d'été en 1967, il me réclame et entre nous c'est le coup de foudre !", résume-t-elle à ce propos.

Cependant, cette histoire d'amour naissante ne va pas aller bien loin. "Quand Izy est venu me récupérer, j'étais persuadée que Claude allait se battre pour me garder. Il n'est jamais sorti de sa loge et je lui en ai terriblement voulu", se remémorait ainsi la chanteuse. Par la suite, elle deviendra l'épouse du malfrat René Juillet - qui sera exécuté en 1980 - et se mariera également avec le cycliste et directeur sportif Cyrille Guimard. Son histoire avec Claude François est donc restée une très courte parenthèse dans sa vaste vie sentimentale.