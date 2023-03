"Je lui faisais payer" : Dominique Tapie "partie plusieurs fois" après des "colères homériques" avec Bernard

Presque toute sa vie, Dominique Tapie n'aura eu d'yeux que pour Bernard. L'histoire a débuté au travail, quand l'homme d'affaires décide de l'embaucher alors qu'elle vient de se faire licencier pour avoir refusé les avances de son patron. La suite, tout le monde la connaît. Dominique et Bernard Tapie tombent amoureux l'un de l'autre et ne se quitteront plus jamais après un mariage de rêve en 1987, à Corfou en Grèce. De cet amour sont nés Laurent et Sophie. C'est désormais sur eux que Dominique, amputée de l'amour de sa vie depuis le 3 octobre 2021 et la mort de Bernard, emporté par le cancer, compte pour l'aider à remonter la pente et continuer sa vie, malgré tout.

Sur les conseils de Jean-Louis Borloo, ami proche du clan, Dominique Tapie prend la plume pour écrire son histoire et "rétablir certaines vérités." C'est ainsi que dans les pages de Bernard, La fureur de vivre, publié le 22 mars prochain aux éditions de l'Observatoire, Dominique Tapie se livre comme jamais, allant jusqu'à raconter les coulisses de leur romance passionnelle, rythmée par les coups de sang, la jalousie et les petites vengeances.

Comme elle le raconte dans une interview au magazine Paris Match, si leur histoire d'amour était plus que solide face aux tempêtes, elle n'était pas toujours de tout repos, loin de là : "On a vécu une grande passion, avec des portes qui claquent et des coups de gueule. On n'était pas d'accord sur tout, mais dans les grandes lignes, on était sur la même longueur d'onde. J'ai un côté un peu à l'ancienne qui vient de mon éducation. (...) Bernard adorait mon côté femme d'intérieur." Mais parfois, le ton montait au sein du couple : "Le problème, c'est qu'il était très impulsif. Ses colères pouvaient être homériques, mais elles ne duraient jamais longtemps." Si elles passaient en un éclair, Dominique Tapie ne se gênait pas pour le rappeler à l'ordre, à sa façon ! "Je laissais passer l'orage et après je lui faisais payer, raconte-t-elle toujours à l'hebdomadaire. Je suis partie plusieurs fois, mais il revenait toujours me chercher." Une manière de fonctionner qui a porté ses fruits au vu de la longévité de leur mariage.

Nous étions tous les deux très jaloux

Dominique Tapie admet qu'elle avait aussi des défauts de son mari : "Nous étions tous les deux très jaloux et exclusifs." Quand elle se sentait en danger, elle n'attendait pas pour passer à l'action : "Bernard avait beaucoup de succès auprès des femmes. Il m'est arrivé plusieurs fois de débarquer à l'improviste dans ses bureaux quand je sentais qu'il y en avait une qui approchait de trop près."

L'une d'elle portait d'ailleurs le nom d'Ophélie Winter. A l'époque, ils se côtoient de manière purement professionnelle pour les besoins du tournage du film Hommes, Femmes. Mode d'emploi réalisé par Claude Lelouch. Mais leur proximité est loin de plaire à l'épouse de Bernard qui le met en garde : "Le bruit a couru qu'il avait une idylle avec Ophélie Winter. J'ai découpé dans un journal une photo qui les montrait tous les deux ensemble et je l'ai plantée avec un grand couteau de cuisine dans la porte de notre chambre !" Un bon pouvoir de dissuasion.

L'intégralité de l'entretien de Dominique Tapie est à retrouver dans le numéro du 16 mars 2023 de Paris Match.