Bernard Tapie très courtisé : sa veuve Dominique révèle sa méthode imparable pour éloigner les autres femmes

Après la mort de son célèbre mari, le 3 octobre 2021, Dominique Tapie a décidé d'écrire un ouvrage sur lui. Il s'intitule Bernard, la fureur de vivre et paraîtra le 22 mars prochain aux Éditions de l'Observatoire. "Quand Bernard est mort, j'ai été emportée par une véritable tornade. J'avançais comme dans un cauchemar. Jean-Louis Borloo, qui était un grand ami de mon mari, m'a soufflé cette idée. Parce que ce serait une bonne thérapie, m'a-t-il dit, ce qui s'est avéré. Il pensait aussi que notre histoire d'amour intéresserait sûrement les gens. Et puis c'était le moyen pour moi de rétablir certaines vérités", explique-t-elle dans le nouveau numéro de Paris Match, dans les kiosques ce jeudi 16 mars et pour lequel elle apparaît en couverture.

Cet entretien était notamment l'occasion pour la veuve de l'ex-président de l'Olympique de Marseille d'en dire davantage sur la personnalité de l'homme avec qui elle partageait sa vie. Une personne qui suscitait "autant de haine que d'amour", écrit le magazine, avant que Dominique Tapie ne partage cette opinion : "Il ne laissait personne indifférent, c'est vrai. On l'aimait ou on le détestait. Mais quand il entrait dans une pièce, on ne voyait que lui". Une prestance qui a permis au politicien d'avoir "beaucoup de succès auprès des femmes", reconnaît-elle. Mais elle avait sa technique bien à elle pour le détourner de toutes ces tentations : "Je débarquais à l'improviste dans ses bureaux quand je sentais qu'il y'en avait une qui s'approchait de trop près."

Du piquant dans notre couple

Dominique Tapie précise également qu'ils étaient, autant l'un que l'autre, "très jaloux et exclusifs" : "On était toujours sur le qui-vive, ce qui, je dois dire, mettait du piquant dans notre couple". Elle s'est notamment souvenue de ce jour où Bernard Tapie lui a fait une crise de jalousie : "Sous morphine et à 2 heures du matin, il a quand même réussi à faire une scène au médecin : 'Qu'est ce que tu fous là toi ? J'ai bien vu que tu tournais autour de ma femme !'".

Pour rappel, ils ont eu deux enfants ensemble : Laurent, né le 7 octobre 1974, et Sophie, née le 20 février 1988. Ils s'étaient dits "oui" le 23 mai 1987, au cours d'un somptueux mariage organisé à Corfou, en Grèce.

