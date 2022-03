Sophie Tapie : Clin d'oeil très surprenant à son défunt papa, Bernard Tapie

Sophie Tapie est l'une des trois enfants de Bernard Tapie. Elle est née de son remariage avec Dominique Tapie (née Dominique Mialet-Damianos), qu'il avait épousée le 23 mai 1987 à Corfou, en Grèce. Sophie a un petit frère, Laurent, et un demi-frère et une demi-soeur, Stéphane et Nathalie, fruits du premier mariage du défunt homme d'affaires avec Michèle Layec.

Leur papa est mort le 3 octobre 2021 à l'âge de 78 ans. Il a succombé à un cancer métastasé, maladie contractée en 2017 qui avait d'abord touché son estomac et son oesophage, avant de s'étendre à ses poumons, ses reins et son cerveau. Bernard Tapie a été inhumé le 8 octobre en la cathédrale La Major à Marseille. Deux jours plus tôt, le 6 octobre 2021, une messe funéraire avait été célébrée à Saint-Germain-des-Près, dans le 6e arrondissement de Paris.