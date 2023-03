"Je l'ai plantée avec un grand couteau" : Bernard Tapie et Ophélie Winter en couple ? Le geste fou de Dominique Tapie...

Dominique Tapie est passée d'un extrême à un autre. Femme comblée aux côtés de son célèbre mari Bernard Tapie , elle est devenue une veuve criblée de dettes suite à la brusque disparition de l'homme d'affaires des suites d'un long combat contre la maladie, à savoir un cancer de l'estomac et de l'oesophage. Aujourd'hui, elle prend la parole pour revenir sur l'incroyable parcours de son amour de toujours, qu'elle a rencontré en 1969 alors qu'elle n'avait que 19 ans. Dans son livre Bernard, la fureur de vivre, aux Editions de l'Observatoire qui est à paraître le 22 mars prochain, elle tient ainsi à rétablir la vérité sur leur relation et leur histoire au long cours. Pour l'occasion, elle a accordé un entretien fleuve au magazine Paris Match, dans son édition du jeudi 16 mars 2023.

La veuve de l'ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille et ancien député s'exprime ainsi sur de nombreux sujets, à commencer par leur vie de couple. "Bernard avait beaucoup de succès auprès des femmes", débute-t-elle. "Il m'est arrivé plusieurs fois de débarquer à l'improviste dans ses bureaux quand je sentais qu'il y en avait une qui approchait de trop près", poursuit Dominique Tapie.

Qu'est-ce que tu fous là, toi ?

Une approche du couple où la méfiance et la jalousie avaient donc leur place, autant pour l'un que pour l'autre d'ailleurs. "Nous étions tous les deux très jaloux et exclusifs", confesse-t-elle avant de livrer un exemple concret. "Sous morphine et à 2 heures du matin, il a quand même réussi à faire une scène au médecin : 'Qu'est-ce que tu fous là, toi ? J'ai bien vu que tu tournais autour de ma femme !' On était toujours sur le qui-vive, ce qui, je dois dire, mettait du piquant dans notre couple", avoue la femme de 72 ans.

Mais un jour, une rumeur particulièrement étonnante voit le jour. "Pendant le tournage d'Hommes, Femmes. Mode d'emploi, de Claude Lelouch, le bruit a couru qu'il avait une idylle avec Ophélie Winter. J'ai découpé dans un journal une photo qui les montrait tous les deux ensemble et je l'ai plantée avec un grand couteau de cuisine dans la porte de notre chambre !", se remémore-t-elle. On comprend aisément que cela puisse faire passer l'envie d'une relation extra-conjugale quelconque.

L'intégralité de l'entretien de Dominique Tapie est à retrouver dans le numéro du 16 mars 2023 de Paris Match.