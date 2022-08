"Je m'affamais pour être comme ça" : Marianne James confrontée à des images d'elle plus mince

Dans l'émission Ça commence aujourd'hui, diffusée ce mardi 30 août sur France 2, Marianne James, qui s'est récemment confiée sur le thème de la chirurgie esthétique, a accepté de parler sans filtre de son poids dans ce numéro baptisé Bodypositive : Et si on s'aimait ?

Tout commence lorsque Faustine Bollaert évoque l'évolution physique et notamment le poids de la chanteuse. "Vous nous avez confié des photos personnelles, on a remonté le film de votre vie et on va voir que vous êtes passée par toutes les étapes, tous les poids et les phases d'acceptation", déclare l'animatrice. La vidéo dresse aussitôt le portrait d'une enfant gourmande et bonne vivante, qui se lance dans la musique à l'adolescence, alors qu'elle "oscille entre prise et perte de poids". Sa voix, initialement fragile, prend de la puissance. "Il faut dire qu'à l'époque, dans l'univers du jazz et du lyrique, avoir du coffre est de rigueur" rajoute la voix-off en ajoutant en parallèle un extrait d'une performance de "son idole" Ella Fitzgerald.

Je n'ai pris personne dans mes bras

"Elle contrôle néanmoins ses envies et affiche une silhouette plutôt svelte", peut-on également entendre, alors que des images de la chanteuse mince apparaissent à l'écran. Finalement, plus tard, "elle lâche" définitivement "prise et s'assume avec ses rondeurs". Une vidéo qui résume bien son parcours et son évolution physique d'après elle. "Les photos où vous êtes plus minces ne sont pas les plus souriantes", remarque Faustine Bollaert afin de lancer Marianne James, éliminée lors du lancement de la quatrième saison de Mask Singer sur TF1.

"Je m'affamais pour être comme ça. Le contrôle que j'avais de mon corps était si intense, si exclusif et si journalier, que ce sont deux ans où je n'ai pris personne dans mes bras et que personne l'a fait. C'est un corps qui était si dur à obtenir qu'il n'était même pas devenu...", confie la chanteuse de 60 ans. "Sacré ? ", intervient Faustine Bollaert. "Oui voilà, sacré. C'était difficile. Après y'a eu des régimes pour rester toujours dans la norme mais ils n'ont plus marché au bout d'un moment", complète l'interprète de Dans tes pupilles, aujourd'hui très en phase avec son poids.

Le 29 mai dernier, elle racontait sur TikTok le jour où elle a été la cible d'une attaque grossophobe en pleine capitale. Des agissements évidemment déplorables... Heureusement que la chanteuse peut se targuer d'avoir un mental d'acier !