Marianne James honnête sur la chirurgie esthétique : "J'ai envie de me faire..."

Pour autant, comme tout le monde, elle n'exclut pas un jour d'avoir recours à un peu de chirurgie esthétique, même si ce n'est sûrement pas pour tout de suite. "Bien évidemment que je me pose la question ! Tous les matins, j'ai envie de me faire retirer mes poches sous les yeux, mais j'ai trop peur. Deux amis ont été ratés et sont en dépression", continue-t-elle, très franche.

L'ancienne actrice et chanteuse a donc décidé de s'accepter et engage tout le monde à faire de même. "Après tout, je suis trop jolie et naturelle pour ça. [...] Chacun devrait faire avec ce qu'il a. Les kilos, les rides, l'âge ou le mauvais caractère". Et Marianne James le sait, son naturel correspond à "tout ce qu'elle est".

Les kilos en trop font en effet partie de sa personnalité depuis longtemps. Pour autant, elle l'assure "jamais" elle n'a pensé à une chirurgie gastrique comme a pu le faire Laurent Ournac, complètement transformé physiquement. "J'ai trop vu d'opérations qui ont mal tourné. Je pèse 130 kilos aujourd'hui. Evidemment, si je le pouvais, je ne pèserais pas ce poids. Mais au bout d'un moment, les régimes ne marchent plus".

Des régimes dont elle a abusé, jouant au yo-yo avec son poids, et qu'elle déconseille aujourd'hui. "J'ai été très mince quand j'étais jeune. Eh bien pendant deux ans, je n'ai laissé personne me toucher. Pas un baiser, pas une embrassade, rien. J'avais gagné ce corps qui était devenu un mausolée. Cela reste une période de ma vie très éprouvante", se souvient-elle, encore touchée. Alors pas question de refaire un régime !

"Quand on en fait trop, le corps s'en souvient et ne répond plus. Je ne dis pas que je suis un exemple mais j'ai personnellement arrêté en 2012. Je suis gourmande !" Fière de la nouvelle génération qui s'assume, Marianne James le martèle : "La beauté n'a rien à voir avec le poids. Et grâce à cette tendance, on voit des grosses vraiment canon. Elles se montrent avec de jolis dessous et les hommes doivent adorer !"