Laurent Ournac a repris du poids : Le corps qu'il ne voulait plus revient, "c'est assez violent"

La vie de Laurent Ournac a changé en 2015. Cette année-là, l'acteur de 41 ans a eu recours à une sleeve gastrectomie – qui consiste à retirer 75% à 80% de l'estomac. Une opération grâce à laquelle il avait vite perdu plus de 60 kilos. Mais le combat contre les kilos n'est pas terminé pour autant pour la star de Camping Paradis (TF1). Depuis, le papa de Capucine (9 ans) et Léon (2 ans) lutte toujours pour ne pas retomber dans ses travers et ce n'est pas toujours simple.

Laurent Ournac a pesé jusqu'à 142 kilos. C'est ainsi que le public l'a découvert dans Mon Incroyable Fiancé. Mais, pour des raisons de confort et de santé, l'époux de Ludivine a fait le choix de passer par la case opération afin de changer de silhouette. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, pour son plus grand bonheur. Lors de sa venue dans l'émission de Sophie Davant sur M Radio, samedi 11 décembre 2021, il a expliqué avoir repris du poids depuis. Une situation difficile à vivre. "C'est dur d'ailleurs de se revoir reprendre des kilos quelques années après et de se dire que le corps qu'on ne voulait plus est en train de revenir. C'est assez dur et c'est assez violent pour les gens qui vivent ça", a-t-il regretté.

Laurent Ournac s'est souvenu qu'à la suite de son opération, il n'avait "pas de contrôle sur [son] corps". "Je me voyais maigrir, maigrir, maigrir... J'avais beau faire des excès, je continuais à maigrir, donc c'était quelque chose de très nouveau dans ma vie. Mais finalement, ça se tend un peu comme un élastique et quand on relâche l'élastique, l'élastique repart vers le haut et en fait la courbe du poids est un peu pareille. Je trouve ça plus dur aujourd'hui de me voir prendre des kilos, que de les perdre. Le poids s'envolait avec plein de choses négatives", a-t-il poursuivi.

Un long combat pour Laurent Ournac

De tristes confidences. D'autant plus que certains internautes n'hésitent pas à lui faire remarquer sa prise de poids. Invité fin juin dernier sur les ondes d'Europe 1 dans dans Ca fait du bien, Laurent Ournac avait déclaré : "Là je suis dans la phase où j'en reprends, qui est très difficile. Parce qu'il y a le regard qui dit : 'Ah il avait perdu, mais il a repris quand même.' Les réseaux sociaux sont terribles pour ça, parce qu'autant ma balance me le rappelle régulièrement, mais les réseaux sociaux me le rappellent aussi."

Ce n'était pas la première fois qu'il évoquait son combat permanent contre les kilos. En juillet 2020, Laurent Ournac avait accordé une interview à Voici. ll avait expliqué que les deux premières années après l'opération étaient superbes car les patients atteignent vite "un poids idéal". "Alors on contourne un peu les règles du protocole et on regrossit. C'est là qu'il faut faire attention à ne pas rebasculer dans ses vieux réflexes, parce que la maladie est toujours là et la bataille est rude. (...) Ce qui est horrible, c'est la culpabilité, la honte de revenir voir les médecins qui t'ont opéré", avait-il conclu.