Marianne James amincie : elle dévoile combien de kilos elle a perdus

Deux mois de confinement, cela laissait toutes les chances du monde de prendre quelques kilos plutôt que de préparer un hypothétique summer body. D'ailleurs, les photos de petits plats maison et autres gourmandises sucrées ont pullulé sur les réseaux sociaux. Mais, pour Marianne James, cela a en revanche été l'occasion de perdre du poids !

La populaire touche-à-tout du show business, que l'on retrouve ce lundi 18 mai 2020 sur M6 pour une émission spéciale La France a un incroyable talent, s'est confiée sur l'antenne d'Europe 1. Au micro de Matthieu Noël, elle a révélé avoir perdu quelques kilos. "Quand j'ai vu arriver le confinement, j'ai vu arriver les clous du cercueil avec. Je me suis dit : 'Oh la la, je vais prendre 14 kilos, gourmande comme je suis. Donc c'est le moment.' J'ai perdu 5 kilos car j'ai assuré 100% de mes repas au lieu d'aller au restaurant etc. et de manger après le spectacle. Déjà j'ai retrouvé une vie, je dirais normale. Et j'ai mangé mes fameux 14 légumes tous les jours donc je suis heureuse de ça", a relaté l'interprète de Miss Carpenter.

Marianne James (58 ans) lutte de longue date avec ses kilos. Jeune fille, la chanteuse et comédienne était très mince mais détestait son corps, comme elle l'avait confié au micro de Purepeople.com. Puis, l'ancienne juge de Nouvelle Star avait joué au yo-yo avec son poids, perdant régulièrement des kilos pour mieux les reprendre. Presque amusée par la situation, elle avait déclaré en 2015 avoir perdu 140 kilos selon ses calculs.

Marianne James, de son vrai nom Marianne Gandolfi, avait également révélé avoir été anorexique puis avoir pris un kilo et demi par année. De quoi malheureusement l'amener à être considérée comme obèse. "Si j'avais le choix, je préférerais avoir 50 kilos de moins. La vie serait plus douce, ça serait plus simple. C'est compliqué d'être gros, d'être obèse, mais je n'ai plus le choix, je n'arrive plus à les perdre", avait-elle une nouvelle fois confié à Purepeople.com lors de la promotion de Tatie Jambon. Finalement, elle s'est prouvé à elle-même que 5 kilos peuvent peut-être se transformer en 50...