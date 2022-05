Marianne James humiliée : cette scène improbable dans un supermarché !

Rappelons que celle qui n'a jamais souhaité avoir d'enfant s'est déjà exprimée sur son physique. "Mon poids n'a jamais été un problème. Je ne conseille pas aux gens d'avoir 40 kg de trop comme moi, mais je suis en bonne santé. Quand on est gros, on a le droit d'aller à la piscine, en discothèque et de ne pas éteindre la lumière quand on fait l'amour", expliquait-elle à nos confrères de Télé Câble Sat. Elle accepte ainsi sa silhouette mais a concédé en exclusivité à Purepeople.com qu'elle "préférerait avoir 50 kilos de moins". "La vie serait plus douce, serait plus simple. C'est compliqué d'être gros, d'être obèse, mais je n'ai plus le choix. Je n'arrive plus à les perdre et je refuse les opérations et toutes ces bêtises. (...) Je fais avec."