"Je m'écroule régulièrement" : Maryse Ewanjé-Epée (RMC) à coeur ouvert sur sa période très compliquée

C'est l'une des voix préférées des amateurs de sport, qui ont le plaisir de la retrouver depuis de nombreuses années maintenant sur les antennes de RMC. Que ce soit au côté de Vincent Moscato en après-midi ou dans Les Grandes Gueules du Sport le week-end, Maryse Ewanjé-Epée s'est fait une place de choix dans le petit monde des consultants sportifs. Il faut dire que l'ancienne athlète de 58 ans, recordwoman de France du saut en hauteur pendant plusieurs années, est une experte aguerrie, mais depuis quelques mois, les choses vont moins bien pour la mère de 4 enfants, qui souffre d'une grosse blessure, comme elle l'a déjà annoncé début septembre, mais là elle vient d'en dire plus.

Sur son compte Instagram, Maryse Ewanjé-Epée vient de publier un long message pour en dire plus sur sa situation actuelle. "Au sens propre comme au figuré, je ne tiens pas debout, avec une double rupture des aponévroses plantaires", écrit-elle pour révéler le problème dont elle souffre depuis plusieurs mois maintenant, avant de poursuivre : "Je surchauffe, avec une tension de cheval dopé. Et , entre envie d'île déserte et de cuite à beaucoup de degrés".

Je souligne, avec empathie, mes moments "on", mes moments "off". Je suis "off" majuscule depuis 3 mois

Une situation forcément très difficile à vivre pour l'ancienne championne, qui a longtemps été en couple avec un autre sportif très connu. Pour accompagner son message, elle a choisi une photo d'elle debout, comme un clin d'oeil à la situation délicate qu'elle traverse. "Non, cette photo n'est pas d'aujourd'hui et ne sera peut-être pas de demain. Pas tout de suite. Je lis et relis mes posts et je souligne, avec empathie, mes moments "on", mes moments "off". Je suis "off" majuscule depuis 3 mois", précise la grande copine d'Éric Di Meco. Un long et touchant message qu'elle conclut par plusieurs hashtags, dont le mot "dépression", qui souligne donc l'état dans lequel la championne se sent actuellement.

Malgré les difficultés qu'elle traverse, Maryse Ewanjé-Epée n'est pas du genre à baisser les bras, comme elle l'écrit en conclusion : "J'écris, ce soir, de nouveau. Et il y aura des jours meilleurs. Plus tard".