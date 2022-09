Maryse Éwanjé-Épée (RMC) mariée près de 20 ans à un autre sportif très célèbre !

S'il y a bien une radio qui a fait du sport une spécialité, c'est bien RMC. Dans la programmation de la chaîne, on retrouve de nombreuses émissions consacrées exclusivement au traitement du sport, que ce soit L'After Foot avec Daniel Riolo ou encore Rothen s'enflamme avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen. Parmi tous ces shows, on retrouve également le Super Moscato Show, présenté par Vincent Moscato et dans lequel on retrouve l'ancienne reine du saut en hauteur, Maryse Éwanjé-Épée. Celle qui a longtemps détenu le record de France de la discipline fait partie des chroniqueuses sport les plus respectées de France. Recrutée par RMC en 2003, elle participe également à l'émission les Grandes Gueules.

Une superbe reconversion pour l'ancienne athlète, qui semble s'éclater à la radio. Malheureusement, les derniers temps sont un peu morose pour la sportive de 58 ans, qui souffre physiquement, comme elle l'a révélé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. De nature plutôt discrète sur sa vie privée en général, on ne sait pas vraiment si la chroniqueuse est actuellement en couple, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a longtemps partagé la vie d'un célèbre sportif. En effet, pendant plusieurs années, elle a été en couple avec l'ancien sportif, Marc Maury. Avec Maryse Éwanjé-Épée, il se marie en 1988, avant de divorcer en 2007, dix-neuf ans plus tard. Ensemble, ils vont avoir 4 enfants et restent aujourd'hui en très bons termes.

L'une des voix les plus célèbres du sport français

Un homme d'aujourd'hui 64 ans qui possède une carrière incroyable puisqu'il a d'abord été un décathlonien de talent avant de se mettre au rugby et défendre les couleurs du Stade clermontois, mais c'est son après-carrière qui l'a vraiment fait connaître du grand public. En effet, Marc Maury est devenu l'une des voix les plus reconnus des amateurs de sport puisqu'il est aujourd'hui speaker officiel pour des évènements aussi populaires que Roland-Garros, les matchs de l'équipe de France de rugby ou encore le Grand Prix de France de Formule 1.