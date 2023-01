"Je me fais traiter comme une salop* !" : Jessica Thivenin ingérable avec son mari Thibault Garcia !

Ambiance explosive chez Jessica Thivenin, le tout mis en ligne sur Snapchat, pour que tout le monde puisse en profiter ! "Ma plante ! Ma plante ! Tu vas la casser ! Mais baisse toi !", crie Jessica Thivenin, inquiète pour son énorme plante tropicale transportée par son mari Thibault Garcia. Tant bien que mal, l'ancien candidat de télé-réalité essaye de transporter l'arbuste sans trop l'accidenter mais commence à perdre patience devant l'hystérie de sa femme qui souhaite réaménager leur maison de Dubaï. "Olalalaa mais moi je me fais traiter comme une salope !" lâche-t-il, au bord de la crise de nerfs. "Chéri comment tu parles !", ajoute Jessica Thivenin, un peu choquée par les propos de son mari.

"Allez ascenseur pour la plante, je vais essayer quelque chose. A la base c'est ma plante qui allait dans l'entrée mais je crois que j'ai une bonne idée", explique alors la jeune femme, qui a visiblement envie de changement. "Voilà plante dans l'ascenceur direction le premier", s'amuse-t-elle au moment où les portes de l'ascenceur se referment sur sa plante (et sur le pauvre Thibaut, totalement recroquevillé dans ce petit espace). "Il craque. Je crois qu'il ne me supporte plus des fois mais j'adore !, rit-elle, avec sa fille Leewane dans les bras. Voilà on suit papa !"

Tu rends fou frère !

Une fois arrivée au premier étage de leur maison, rebelotte. "Chéri doucement doucement tu vas la tordre elle va ressembler à un cactus après... Voilà déjà elle est toute tordue !", s'exaspère Jessica qui semble ne pas se rendre compte de la patience (et de la bienveillance) de Thibaut. "Tu veux la mettre là ?", lui demande-t-il, pointant du bout des doigts un emplacement vide près de leur baignoire. "Oui, je me suis dit que là ça pouvait être beau", ajoute-t-elle, avant que Thibaut ne s'exclame : "Tu rends fou frère !"

Finalement, Thibaut pose la plante et s'enfuit hors de la salle de bain, bien déterminé à ne plus obéir aux injonctions décoratives de sa femme. "J'ai envie de le buter", confie Jessica, malgré tout très contente de pouvoir admirer sa plante dans son nouvel environnement. "Alors avec ou sans la plante ?", demande-t-elle ensuite à ses abonnés. "J'ai pas encore décidé reviens !", crie-t-elle à Thibaut, "Maintenant j'ai un problème il veut pas la redescendre...". Pas sûr effectivement que le papa de Maylone (3 ans) et Leewane (1 an) ne soit prêt à faire un second voyage...