"Je me suis fait mal" : Lucile (L'amour est dans le pré) au repos forcé

Le 12 octobre 2021, la vie de Lucile et Jérôme a été bouleversée. Le couple qui s'est formé lors du tournage de L'amour est dans le pré (2020) a accueilli ce jour-là son premier enfant, une adorable petite fille prénommée Capucine. Son rôle de maman, Lucile s'y engage pleinement quotidiennement. Mais avoir un nouveau né demande forcément beaucoup d'attention et Capucine n'est pas du genre à vouloir quitter les bras de sa maman. Résultat, Lucile a commencé à ressentir des douleurs.

"Je vais chez le kiné, j'ai très mal au dos. Je pense que c'est le fait de porter Capucine donc on va voir ce qu'il va me dire", a-t-elle annoncé ce jeudi 13 janvier 2022 en story Instagram. Un peu plus tard, elle est réapparue pour partager avec sa communauté le verdict : "Alors, séance terminée, j'ai pas mal de tensions musculaires, surtout au niveau de l'omoplate, parce que je porte Capucine beaucoup sur la gauche. Du coup, je me suis fait mal. Je dois alterner les deux côtés." Lucile précise au passage qui lui a été demandé de ne plus faire de sport pendant les prochains jours. "Il faut que je sois un peu calme", a-t-elle expliqué.

Un coup dur pour la jeune femme de 32 ans qui s'était mise à faire de l'exercice chaque jour. Et pour cause, depuis qu'elle a accepté la demande en mariage de son chéri Jérôme au mois de décembre dernier, Lucile est sur tous les fronts pour préparer la plus belle des cérémonie. Elle s'est surtout donnée un gros challenge, celui de perdre tous ses kilos de grossesse afin de rentrer dans la robe de mariée de ses rêves. En plus d'avoir adopté une nouvelle hygiène alimentaire, Lucile s'est procurée un tapis de course. "Je ne cherche pas les performances de fou et je ne suis pas ultra sportive alors j'ai pris quelque chose de basique pour m'y remettre", a-t-elle confié sur Instagram. Ses efforts ont d'ores et déjà commencé à payer puisqu'elle a révélé s'être délestée de deux kilos !