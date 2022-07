"Je me suis planté..." : Un journaliste phare de TF1 victime d'un accident de la route au pire moment

Chaque soir à 20h, les téléspectateurs ont d'ordinaire rendez-vous avec Gilles Bouleau au JT de TF1. Mais en période de vacances, c'est son joker habituel depuis 2012 qui le remplace au pied levé : Julien Arnaud. Le vendredi 8 juillet, ce dernier a donc repris les commandes du journal pendant que son collègue profite de vacances bien méritées. Ce fut également le cas au mois de février dernier, pendant les congés d'hiver, à une période où l'actualité était brûlante. Et pour cause, la guerre en Ukraine venait d'éclater et mobilisait alors une grande partie des journalistes. Si TF1 n'a pas organisé de déplacement sur le terrain contrairement à France 2 et sa journaliste Anne-Sophie Lapix, des éditions spéciales étaient tout de même présentées sur la première chaîne par Julien Arnaud.

Mais, complètement absorbé par l'actualité et plongé dans l'intensité du moment, le présentateur a fini par se blesser. "Je ne sais pas s'il y a eu un rapport en terme d'adrénaline mais peu après le JT, je me suis planté en scooter et je me suis cassé le pied", a-t-il rapporté lors d'un entretien accordé à Télé Poche. Rien de trop grave puisque Julien Arnaud avait pu continuer à assurer son travail par la suite.

Car le journaliste de 48 ans est un véritable passionné par son métier. C'est d'ailleurs pourquoi, il n'a pas caché sa déception d'avoir été écarté de l'interview du président de la République Emmanuel Macron le 14 juillet dernier, au profit de ses consoeurs Anne-Claire Coudray et Caroline Roux. "Je ne vais pas vous raconter d'histoires... J'aurais adoré ! J'espère que l'occasion se représentera", a-t-il confié, désireux de relever ce défi. Qu'à cela ne tienne, il est déjà très heureux de pouvoir assurer la présentation du JT de TF1, où les scores d'audiences continuent d'être très bons. "Ce serait quand même très présomptueux de croire que le présentateur est plus important que le journal. Ceci dit, attention, le présentateur a son rôle à jouer".

Ce rôle, Julien Arnaud le tient également sur LCI depuis août 2021, où il présente le 12h/15h avec Claire Fournier du lundi au vendredi.