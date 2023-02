"Je n'ai jamais ressemblé à ça" : Jessica Thivenin défigurée, elle se dévoile après son opération

Jessica Thivenin est de nouveau passée par la case chirurgie esthétique et l'assume jusqu'au bout. Le 8 février 2023, la candidate emblématique des Marseillais (W9) s'est dévoilée après son opération et a fait quelques confidences.

Le 7 février dernier, la belle blonde de 33 ans a évoqué l'un de ses complexes. A savoir ses rides d'expression au niveau des joues. Après un rendez-vous avec un docteur, elle a appris qu'elle pouvait corriger cela avec une opération. Et l'épouse de Thibault Garcia s'est lancée ! Ainsi, le 8 février, Jessica Thivenin s'est rendue à la clinique pour passer sur le billard. Et elle n'a pas tardé à donner de ses nouvelles sur Snapchat. "Je suis rentrée dans l'après-midi. Tout va bien, je me repose. Mon mari s'occupe plus des enfants évidemment. Je gonfle à vue d'oeil. On dirait un ballon d'hélium. Je n'ai jamais ressemblé à ça, même pour mon opération du nez. Mon mari avait gonflé, moi non. Autant vous dire que je suis très très gonflée", a-t-elle confié dans un premier temps.

Je suis vraiment éclatée comme jamais

Jessica Thivenin a ensuite précisé que c'était compliqué pour elle de parler à cause de ses bandages qui font le tour de sa tête. "Je suis toute tordue. J'ai un oeil qui est plus petit que l'autre, je suis vraiment éclatée comme jamais. On dirait que je me suis pris un camping-car dans la tête. Pire, on dirait qu'une météorite est venue et qu'elle m'a tapé dans la tête", a poursuivi la maman de Maylone et Leewane (3 ans et 1 an). Si au départ, elle ne souhaitait pas filmer son visage, elle a fini par se lancer, mais en le cachant en grande partie avec son téléphone.

Jessica Thivenin a préféré ne pas tout dévoiler, car elle "ressemble à un oeuf de Pâques" et qu'elle "fait vraiment très peur". "Je voulais vous dire que quand on fait une opération, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On sort dans un état pitoyable. Je suis un mixe de boxeur et d'Avatar. Tout a été tiré donc c'est très gonflé", a-t-elle déclaré. Elle sait que durant un moment, sa peau sera "trop tirée". Mais elle suppose que d'ici trois mois, elle se détendra et qu'elle aura enfin le résultat escompté. "Au niveau de la douleur, franchement ça va. En fait, l'incision est petite, donc ça fait plus peur que ça fait mal. (...) Ne vous inquiétez pas, je vais bien", a-t-elle conclu.