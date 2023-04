"Je n'ai pas Google" : cette célèbre cinéaste qui cartonne refuse de passer aux smartphones !

Après avoir abordé les accouchements sous X en 2018 avec son film Pupille, Jeanne Herry surprend, à nouveau, avec un long-métrage bourré d'émotions et de modernité. Je verrai toujours vos visages évoque effectivement, la thématique méconnue de la justice restaurative, un procédé mettant en place des rencontres entre des victimes et des auteurs d'infractions. Elle rencontre un franc succès depuis - plus de 500 000 entrées en l'espace de deux semaines. Mais la modernité, justement, n'est pas le fort de la réalisatrice. La fille de Miou-Miou et Julien Clerc est, au contraire, plutôt réfractaire à tout ce qui se fait de nouveau, notamment en terme de technologies.

Je suis obligée de demander mon chemin dans la rue

C'est ce qu'ont repéré les journalistes du Parisien en croisant son chemin, dans le cadre de la promotion du film Je verrai toujours vos visages. Du haut de ses 44 ans, Jeanne Herry utilise toujours "très vieux et minuscule téléphone", et non pas la toute dernière version de l'iPhone. "Je ne suis jamais passée au smartphone, assure-t-elle. J'adore envoyer des textos, ça me suffit. Je perdrais pas mal de temps à ne pas avoir la tête levée à regarder les gens et à la garde baissée. Le tumulte des réseaux sociaux me fait un peu peur. Je n'ai pas Google et je suis obligée de demander mon chemin dans la rue. Ca crée du contact aussi. Je n'ai même jamais été sur Facebook. C'est un train que je n'ai pas pris."

En sortant son troisième long-métrage, le 28 mars 2023, Jeanne Herry se fait une place de choix dans le milieu du cinéma français. Pourtant, la cinéaste est toujours empreinte de doutes, notamment parce qu'elle est la fille de deux superstars, qui se sont séparés après sa naissance, Miou-Miou et Julien Clerc. "Il ne faut pas décevoir, être vue comme quelqu'un qui prend la place d'un autre, explique la réalisatrice dans cette même interview. Ca fabrique une névrose, le besoin d'être légitimée par l'extérieur. J'ai besoin qu'on me rassure, qu'on me dise : T'inquiète, t'as pas usurpé ta place." Il semblerait, toutefois, que les chiffres parlent, en même temps que la critique, depuis la sortie de son film...

Retrouvez l'interview intégrale de Jeanne Herry dans le journal Le Parisien du samedi 15 avril 2023.